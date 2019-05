Olivia Newton-John (70) wurde im englischen Cambridge geboren, mit sechs Jahren zog ihre Familie nach Melbourne. Die Enkelin des deutschen Physiknobelpreisträgers Max Born war schon als Teenager ein Pop- und TV-Star in Australien. Erste Hits waren 1971 „ If Not For You“ und „Banks of The Ohio“, 1974 nahm sie für Großbritannien mit dem Song „Long Live Love“ am Eurovision Song Contest teil und wurde Vierte (Sieger wurden Abba).

1978 wurde Newton-John mit der Rolle der Sandy im Filmmusical „Grease“ zum Superstar. Es folgte der Film „Xanadu“ (1980) und Hits wie „Xanadu“, „Magic“, „Physical“. Mit Amy Sky und Beth Nielsen Chapman nahm sie 2016 das Album „Liv On“ auf, mit John Farnham ein Weihnachtsalbum. Newton-John erkrankte 1993 an Brustkrebs, der 2013 und 2017 zurückkehrte. Sie ist in dritter Ehe mit John Easterling verheiratet, aus ihrer ersten Ehe mit dem Schauspieler Matt Lattanzi stammt die Tochter Chloe Rose Lattanzi (33). Am 9. Mai erscheint ihre Autobiografie „Hör nie auf zu träumen“.