Das Ruhrgebiet und die Region um Bremerhaven sind am meisten gefährdet, abgehängt zu werden. Dazu kommen die Altmark und die Region um Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Das hat ein Forscherteam für das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW) herausgefunden. Die Studie “Die Zukunft der Regionen in Deutschland” wird am Donnerstag in Berlin vorgestellt.

Die Forscher ermittelten insgesamt 19 Regionen, in denen sie dringenden Handlungsbedarf festmachen.Elf davon liegen in Ostdeutschland, vier in Nordrhein-Westfalen entlang der Ruhr. Dazu kommen Bremerhaven und umzu, das Saarland, die Westpfalz und Ostholstein.

Im Westen leidet die Wirtschaft, der Osten überaltert

Die Gründe, warum eine Region in den Augen der Forscher gefährdet ist, sind regional sehr unterschiedlich. Mit Blick auf die Wirtschaft liegen die Schlusslichter in Westdeutschland: Besonders düster sieht es in Duisburg/Essen, Emscher-Lippe und Bremerhaven aus. Ostdeutschland hat indes vor allem ein Demografie-Problem.

Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, Lausitz-Spreewald, Oberlausitz-Niederschlesien sowie Ost- und Südthüringen weisen ein hohes Durchschnittsalter der Bevölkerung auf, das in den vergangenen Jahren auch noch überproportional gestiegen ist. Bei der Infrastruktur gibt es derweil deutschlandweit Probleme. Die drei westdeutschen Regionen Emscher-Lippe, Trier und Westpfalz plagen besonders hohe Verschuldungsquoten. In den ostdeutschen Regionen Altmark, Magdeburg und Halle/Saale ist die digitale Infrastruktur noch kaum ausgebaut.

„Die Länder sollten Schuldenerlasse für die Kommunen in Betracht ziehen, damit diese wieder handlungsfähig werden“, schlägt Michael Hüther, Direktor des IW, vor. „Eine kluge Regionalpolitik sollte den Kommunen die Möglichkeit geben, sich selbst zu helfen“, ergänzt Jens Südekum, Studienmitautor und Ökonom an der Universität Düsseldorf. „Aber auch der Bund und die Länder sind in der Verantwortung.“

Weitere Stellenschrauben sehen die Wissenschaftler darin, bürgerschaftliches Engagement besser zu unterstützen und zu vereinfachen, Bildungsangebote in den betroffenen Regionen zu verbessern und das Netz – sowohl in Form von Schienen als auch von Breitbandinternet – auszubauen. „Die Regionalpolitik muss jetzt dringend gegensteuern, sonst werden die gesellschaftlichen Spannungen zunehmen und es kann zu gefährlichen Abwärtsspiralen kommen“, warnen Hüther und Südekum.

Von Jan Sternberg/RND