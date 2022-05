Wenn große Gruppen umsteigen, könne die geplante Haltezeit von zwei Minuten nicht immer gehalten werden, warnt die Technik-Chefin der Deutschen Bahn. Ein großer Ansturm droht ab dem 1. Juni, ab dann gilt das vergünstigte Nahverkehrsticket. Die Bahn will sich für solche Fälle rüsten.

Umstiege können zu Verspätungen führen: Bahn will sich auf Kundenansturm vorbereiten

Verkehr Umstiege können zu Verspätungen führen: Bahn will sich auf Kundenansturm vorbereiten