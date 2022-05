Das 9-Euro-Ticket soll ab dem 1. Juni gelten, doch offenbar lohnt es sich für viele Menschen gar nicht. Das kritisiert der Fahrgastverband Pro Bahn. Vielen Pendlern würde das Ticket beispielsweise nichts bringen, da es nicht im Fernverkehr gilt. Zudem fehle es in kleineren Dörfern an Busverbindungen – wozu also dort ein Ticket?