Dem hessische Kassel und Halle/Saale in Sachsen-Anhalt stehen ein heißer Samstag bevor. In Kassel hält die Kleinstpartei „Die Rechte“ fast zwei Monate nach dem Mord an Walter Lübcke eine Kundgebung ab. An der Saale marschieren die Identitären auf. Im Netz wird zu Gewalt aufgerufen.