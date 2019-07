Berlin

Der stellvertretende AfD-Vorsitzende Kay Gottschalk hat die erneute Wahl von Doris von Sayn-Wittgenstein zur Landeschefin in Schleswig-Holstein kritisiert. „Ich respektiere selbstverständlich demokratische Wahlen, halte aber die Wahl von Sayn-Wittgenstein für schlicht falsch und gefährlich“, sagte der Bundesparteivize am Montag. Aufgrund der Wahl prüft der Verfassungsschutz eine Beobaachtung der AfD in Schleswig-Holstein, wie Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) KN-online mitteilte.

Sayn-Wittgenstein war bereits bis Dezember 2018 AfD-Landesvorsitzende

Die 64-jährige Landtagsabgeordnete war erst im Dezember 2018 zurückgetreten, nachdem der AfD-Bundesvorstand gegen sie ein Parteiausschlussverfahren wegen einer Fördermitgliedschaft in einem rechtsextremen Verein eingeleitet hatte. Aufgrund der Mitgliedschaft wurde Sayn-Wittgenstein im Dezember aus der AfD-Landtagsfraktion ausgeschlossen. Seitdem sitzt sie als fraktionslose Abgeordnete im Landtag.

Sayn-Wittgenstein setzte sich in einer Kampfabstimmung durch

Am Sonnabend war sie beim Landesparteitag in Henstedt-Ulzburg erneut für das Amt der Landesvorsitzenden angetreten und hatte sich in einer Kampfabstimmung gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt. Im Vorfeld des Parteitages hatte es in der AfD heftige Auseinandersetzungen gegeben.

Doris Sayn-Wittgenstein, die dem völkischen Flügel der AfD zugeordnet wird, erhielt bei der Wahl 137 Stimmen. Ihr Gegenkandidat Christian Waldheim vom gemäßigten Flügel der Rechtspopulisten bekam 100 Stimmen.

