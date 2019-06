Politik AfD-Fraktionsklausur - Auf nach Polen Die AfD hält an diesem Wochenende ihre lang geplante Fraktionsklausur ab. Der Ort ist ungewöhnlich: Die Abgeordneten um die Fraktionschefs Gauland und Weidel zieht es nach RND-Informationen ins Ausland.

Gibt’s in Polen was zu holen? Alexander Gauland und Alice Weidel machen sich mit der AfD-Bundestagsfraktion am Wochenende auf den Weg nach Szczecin. Quelle: dpa/Bernd von Jutrczenka