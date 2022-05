Affenpocken - Union fordert von Lauterbach mehr Aufklärung in „exponierten Milieus“

Diese elektronenmikroskopische Aufnahme aus dem Jahr 2003, die von den Centers for Disease Control and Prevention zur Verfügung gestellt wurde, zeigt reife, ovale Affenpockenviren (l) und kugelförmige unreife Virionen (r), die aus einer menschlichen Hautprobe im Zusammenhang mit dem Präriehundeausbruch von 2003 stammt. Fälle der eigentlich seltenen Affenpocken werden mittlerweile in Deutschland sowie in mehren anderen Ländern nachgewiesen - etwa auch in Spanien, Portugal und den USA. Quelle: Cynthia S. Goldsmith/Russell Reg