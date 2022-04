Islamabad

An einer Schule in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es am Dienstag mehrere Explosionen gegeben. Unter den Schülern wurden Tote und Verletzte befürchtet. Es habe mindestens zwei Explosionen an einer Schule im Westen Kabuls gegeben, sagte ein Sprecher des von den Islamisten geführten Innenministeriums. Angaben zu Toten oder Verletzten machte er nicht. Ein Sicherheitsbeamter sagte, die Detonationen stammten von einer Handgranate. Die örtlichen Taliban-Behörden sperrten das Gelände ab und nahmen einigen Journalisten ihre Kameras ab.

Bislang bekannte sich noch keine Gruppe zu dem Anschlag. In jüngerer Vergangenheit hat es mehrere Anschläge im Westen der Stadt gegeben. Einen Großteil davon beanspruchte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich. Bei Bombenanschlägen nahe einer Schule im Mai 2021 wurden mindestens 85 Zivilisten - vor allem Schülerinnen - getötet und Dutzende weitere verletzt.

RND/dpa