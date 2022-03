Wegen stark steigender Energie- und Mobilitätspreise infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine will die Ampelkoalition die Bürgerinnen und Bürger mit Einmalzahlungen und Pauschalen entlasten. Am Donnerstagmorgen kündigten Finanzminister Christian Lindner, Grünen-Chefin Ricarda Lang und SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil die umfangreichen Maßnahmen des zweiten Entlastungspaktes an.

Demnach sind Vergünstigungen für ÖPNV-Tickets und Spritpreissenkungen geplant. Alle einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen sollen eine Energiepreispauschale von 300 Euro erhalten. Zusätzlich soll es einen einmaligen Familienzuschuss von 100 Euro für jedes Kind geben. Für Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen werde die bereits beschlossene Einmalzahlung von 100 Euro um weitere 100 Euro pro Person erhöht.

Die Spitzen von SPD, FDP und Grünen hatten sich am Donnerstagmorgen auf das Paket geeinigt. Die Gespräche hatten am Vorabend um 21 Uhr begonnen. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) liegt das Ergebnispapier des Ausschusses vor.

So sollen Bürgerinnen und Bürger entlastet werden

Tankstelle: FDP-Chef Lindner kündigte eine Reduzierung der Preise an den Tankstellen an. Demnach soll der Benzinpreis für die nächsten drei Monate um 30 Cent pro Liter sinken, der Dieselpreis soll sich um 14 Cent pro Liter reduzieren. Über mögliche Tankpauschalen hatte es im Vorfeld eine Debatte gegeben.

ÖPNV: „Wir machen Bus und Bahn fahren so billig, wie es noch nie war“, erklärte Grünen-Politikerin Lang. Bundesweit sollen die Tickets für die nächsten 90 Tage jeweils neun Euro pro Monat kosten.

Familien: Zusätzlich zum Elterngeld soll jede Familie einen Einmalbonus über 100 Euro über die Familienkasse ausgezahlt bekommen.

Empfangende von Transferleistungen: Menschen, die Sozialleistungen bekommen, erhalten nun noch einmal einen zusätzlichen Bonus von 100 Euro pro Person. Die Ampel hatte bereits im ersten Entlastungspaket eine Einmalzahlung von 100 Euro beschlossen.

Energiepreispauschale: „Allen einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen (Steuerklassen 1-5) wird einmalig eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt“, heißt es in dem Papier. Das soll schnell und unbürokratisch laufen.

Lindner: Koalition zeigt mit Entlastungspaket Handlungsfähigkeit

FDP-Chef Lindner sieht in der Einigung der Koalitionsspitzen auf ein zweites Entlastungspaket angesichts der hohen Energiekosten einen Beweis für die Handlungsfähigkeit der Regierung. „Die Koalition ist der Überzeugung, dass wir die Menschen und die Wirtschaft angesichts dieser enormen Preissteigerungen kurzfristig und befristet schützen müssen“, sagte Lindner nach der Einigung der Koalitionsspitzen auf die Entlastungsmaßnahmen.

SPD-Vorsitzende Klingbeil bezeichnete das Entlastungspaket als Beitrag zu sozialem Zusammenhalt und Stabilität in Deutschland. Soziale Härten würden zusätzlich abgefedert. Es habe selten eine Regierung gegeben, der in den ersten 100 Tagen schon so viel abverlangt worden sei, sagte er mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Klingbeil: „Diese Zeitenwende, die wir gerade erleben, geht von Wladimir Putin aus.“

Grünen-Chefin Lang sieht die Entlastungen als „energiepolitische Unabhängigkeitserklärung“. Mit den Maßnahmen nehme man die Breite der Gesellschaft in den Blick. Es sei aber unklar, was noch komme, wahrscheinlich könne nicht jede Belastung aufgefangen werden.

Entlastungspaket: Was die Ampel außerdem beschlossen hat

In dem Papier hat die Ampelkoalition das Ziel erneuert, sich so schnell wie möglich von russischen Energien unabhängig zu machen. Bereits vor Beginn des Krieges habe die Regierung entsprechende Maßnahmen getroffen, heißt es. Dabei setzen SPD, Grüne und FDP vor allem auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien. Auch die Beschaffung von Flüssigerdgas (LNG) und Wasserstoff soll verbessert werden.

Am Kohleausstieg 2030 will die Ampel aber nicht rütteln. Lediglich sollen die Kraftwerke länger in einer Sicherheitsbereitschaft gehalten werden.

Damit sinkende Rohstoffpreise wieder schneller bei Verbrauchern und Verbraucherinnen ankommen, sollen die Arbeitsbedingungen für das Bundeskartellamt verbessert werden. Gemeinsam mit anderen EU-Ländern sollen außerdem sämtliche Maßnahmen zur Marktüberwachung und Marktregulierung gestärkt werden, „um Fehlentwicklungen und Übertreibungen auf den Energiemärkten entgegenwirken zu können.“

Künftig will die Ampel auch bei Gebäuden und Wohnungen auf mehr Energieeffizienz setzen, um Energie zu sparen. Entsprechende Förderungen werden mit einer Novelle des Gebäudeenergiegesetztes zum 1. Januar 2023 auf den Weg gebracht. Darüber hinaus soll ab dem 1. Januar 2024 jede neue eingebaute Heizung „zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden“, heißt es. Über 20 Jahre alte Heizungsanlagen können mit Unterstützung des Bundes ausgetauscht werden. Bis 2030 soll 50 Prozent der Fernwärme klimaneutral werden.

Entlastungspaket: Habeck kündigt „Ausrufezeichen" für mehr Energieeffizienz an

Die Koalition hat wegen der steigenden Energiepreise bereits Entlastungen beschlossen. Dazu zählen die Abschaffung der EEG-Umlage zur Jahresmitte, die zur Finanzierung des Ausbaus erneuerbarer Energien dient und ein Zuschuss für diese Heizperiode, der Wohngeldempfängern, Studierenden und Auszubildenden zugutekommt.

