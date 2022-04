In der vorigen Woche geriet auch der Bundespräsident in den Sog des Streits über die Russland-Politik. Frank-Walter Steinmeier hatte zu einem Solidaritätskonzert geladen, an dem neben anderen russische Musiker teilnahmen. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, wollte an dem Konzert eben deshalb nicht teilnehmen – woraufhin Steinmeiers Sprecherin Cerstin Gammelin bei Twitter intervenierte. Das wiederum hatte zur Folge, dass ein Tweet Gammelins bekannt wurde, den sie neun Tage vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine geschrieben hatte. Darin zeigte Gammelin Verständnis dafür, dass sich Russland vom Westen bedroht fühle – und unterstrich so ungewollt den Verdacht jener ungebührlichen Russland-Nähe, der gegenüber dem Staatsoberhaupt längst im Raum stand.

Nun ist es sicher unfair, jede Äußerung vor dem 24. Februar im Lichte dessen zu beurteilen, was seit dem 24. Februar geschehen ist. Gleichwohl ist der Fall symptomatisch.

Seit Kriegsbeginn stehen ja die so genannten Russland-Versteher unter verschärfter Beobachtung. Da sind bei der SPD Altkanzler Gerhard Schröder, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig oder der ehemalige Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums, Matthias Platzeck. Da sind bei der Linken Ex-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht, die Obfrau im Auswärtigen Ausschuss, Sevim Dagdelen, sowie ihr Fraktionskollege Andrej Hunko, der den russischen Separatisten in der Ost-Ukraine bereits 2015 einen Besuch abstattete. Als Russland-freundlich gilt ebenfalls der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, Klaus Ernst.

Die Grünen ragen hervor

Schließlich wäre Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zu nennen, der sich selbst wenige Tage nach Kriegsbeginn noch allen Ernstes ein „vernünftiges Verhältnis“ zu Russland wünschte. Von der AfD ganz zu schweigen. Und das alles sind nur die bekanntesten Namen.

Während die FDP weder eine besondere Sympathie gegenüber Wladimir Putins Russland noch eine besondere Antipathie erkennen ließ, waren es allein die Grünen, die eine skeptische bis kritische Haltung einnahmen. Das bezeugt ihre Ablehnung der Ostseepipeline Nord Stream 2 ebenso wie das frühe Plädoyer des damaligen Parteivorsitzenden Robert Habeck für Waffenlieferungen.

Weite Teile der politisch Verantwortlichen verhielten sich derweil indifferent oder verharmlosend, manche unter Verweis auf die blutige deutsch-russische Geschichte, andere aus Naivität, geschäftlichen Interessen, Antiamerikanismus, sonst wie ideologischer Verwandtschaft – oder weil sie die Macht des Kreml-Herrschers anziehend fanden.

Dabei spielt Steinmeier keine Nebenrolle. Als die Nato infolge der Annexion der Krim durch Russland 2016 Manöver an ihrer Ostgrenze veranstaltete, warnte der damalige Außenminister: „Was wir jetzt nicht tun sollten, ist durch lautes Säbelrasseln und Kriegsgeheul die Lage weiter anheizen.“ Ja, er fügte zwei Sätze hinzu, die heute ähnlich bemerkenswert klingen: „Wer glaubt, mit symbolischen Panzerparaden an der Ostgrenze des Bündnisses mehr Sicherheit zu schaffen, der irrt. Wir sind gut beraten, keine Vorwände für eine neue, alte Konfrontation frei Haus zu liefern.“

Diese Sätze werfen ein neues Licht nicht allein auf das Friedenskonzert, sondern ebenso auf die Tatsache, dass der Bundespräsident weder an der Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) drei Tage nach Kriegsbeginn teilnahm – er schickte stattdessen seinen Vorgänger Joachim Gauck, der Melnyk umarmte – noch der Videoansprache beiwohnte, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bald darauf im Hohen Haus hielt. Das wiederum erklärt wohl unter anderem, warum Melnyk nicht zum Konzert erschien.

Überhaupt darf, wer über die Verantwortung von Altkanzlerin Angela Merkel für die Russland-Politik reden will, über Steinmeier nicht schweigen. Denn Merkel verantwortete die Russland-Politik seit 2005. Steinmeier verantwortet sie seit 1998: als Schröders Kanzleramtschef, SPD-Fraktionsvorsitzender, Außenminister und eben Präsident – sodass er bei dem Thema künftig weniger frei reden kann, als er wohl gerne reden würde.

Selbstkritik bleibt vielfach aus

Mit anderen Worten: Wir haben es hier mit einem Versagen auf breiter Front zu tun – ja, einem Versagen fast der gesamten politischen Klasse, für die angesichts Putin‘scher Verbrechen im In- und Ausland der Platzeck-Satz gilt: „Ich hätte es klarer sehen können, klarer sehen müssen.“

Platzeck war immerhin so anständig, den Vorsitz des Deutsch-Russischen Forums niederzulegen und seither zu schweigen. Schwesig hat sich korrigiert, wenngleich kaum überzeugend. Hamburgs einstiger Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (SPD) hingegen spinnt seine Irrtümer einfach fort, andere tun es nicht minder. Mit Selbstkritik von Politikerinnen und Politikern ist es ohnehin in der Regel nicht weit her.

Die Irrtümer sind allerdings in diesem Fall zu groß und zu schwerwiegend, als dass man sie einfach auf sich beruhen lassen dürfte – zumal neben Russland in China eine weitere autoritäre Herausforderung wartet, die Antworten erfordert. Die Ampel-Koalition sollte deshalb auf den geplanten Untersuchungsausschuss zum Afghanistan-Desaster verzichten und sich dem noch viel größeren Desaster der Russland-Politik widmen. Denn egal, wie der Krieg ausgeht: Dieses Desaster, das ein moralisches, ökonomisches und politisches ist, wirkt weiter. Mit Sicherheit sehr viel weiter, als uns allen lieb ist.

