Berlin

Vier Wochen Urlaub in Frankreich – nur zehn Tage nach der verheerenden Flutkatastrophe! Das, was nun über die Zeit von Anne Spiegel als Umweltministerin in Rheinland-Pfalz bekannt geworden ist, beschädigt das Vertrauen in die Arbeit von Politikerinnen und Politikern. Die Ministerin mag erreichbar gewesen sein und mittels Videokonferenz an Kabinettssitzungen teilgenommen haben. Sie hat den Urlaub auch für einen Termin vor Ort unterbrochen. Doch während Menschen zu Hause um ihre Existenz kämpfen, ist ein solcher Urlaub ein hochproblematisches Signal.

Die Geschichte kommt hinzu zu den Enthüllungen über einen SMS-Wechsel mit Mitarbeitern, der den Eindruck erweckte, Spiegel habe sich nach der Flut vor allem um ihr eigenes Ansehen gesorgt – nach dem Motto: „Das Blame Game könnte sofort losgehen, wir brauchen ein Wording, dass wir rechtzeitig gewarnt haben.“ Dass Bürgerinnen und Bürger dies bei einer Katastrophe, die im Ahrtal am Ende 134 Tote forderte, als zynisch empfinden, darf die Grünen-Politikerin nicht überraschen.

Der Fall Heinen-Esser

In Nordrhein-Westfalen musste gerade Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) zurücktreten, die direkt nach der Flutkatastrophe auf Mallorca im Urlaub war. Das Amt gekostet hat Heinen-Esser nicht die Reise selbst, sondern dass sie die Wahrheit nur scheibchenweise zugab. Das machte sie in Landtagswahlkampf zu einer schweren Belastung für Ministerpräsident Hendrik Wüst.

Anne Spiegel ist nicht mehr Ministerin in Rheinland-Pfalz, sondern Bundesfamilienministerin. Das, was die Menschen heute über Spiegels Verhalten nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz denken müssen, ist für ihr Regierungsamt in Berlin zu einer schweren Hypothek geworden.

Als Bundesfamilienministerin braucht sie viel politisches Kapital – zum Beispiel, um eine gut ausgestattete Kindergrundsicherung durchzukämpfen. Daran fehlt es ihr nun.

Von Tobias Peter/RND