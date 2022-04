Die Bundesfamilienministerin Anne Spiegel soll bei einer aktuellen Krisensitzung der rheinland-pfälzischen Grünen ihren umstrittenen vierwöchigen Frankreich-Urlaub wenige Tage nach der Flutkatastrophe im Ahrtal verschwiegen haben. Das berichtet der „Zeit“-Politikredakteur Robert Pausch auf Twitter. Laut ihm sollen Spiegels Parteifreunde erst aus der „Bild am Sonntag“ von ihrem Urlaub erfahren haben.

News: Anne Spiegel verschwieg in Krisensitzung ihren Urlaub



Am Donnerstag schaltet sich die Spitze der rheinland-pfälzischen Grünen zusammen. Anlass ist der Rücktritt von NRW-Ministerin Ursula Heinen-Esser. Die Frage, die diskutiert wird ist,... (1/4) — Robert Pausch (@bertpsch) April 11, 2022

Am vergangenen Donnerstag habe sich die Grüne in Rheinland-Pfalz zu einer Krisensitzung getroffen. In dieser soll vordergründig der Rücktritt der nordrheinwestfälischen Umweltministerin Ursula Heinen-Esser diskutiert worden sein, so Pausch. Diese hatte wegen eines Mallorca-Urlaubes kurz nach der Flutkatastrophe ihr Amt abgegeben.

In der Sitzung kam die Landesspitze laut Pausch zu dem Schluss, dass Spiegels Fall anders zu bewerten sei als der von Heinen-Esser – für Spiegel bestehe kein Handlungsbedarf. Dabei habe die rheinland-pfälzische Grüne jedoch nicht gewusst, dass die heutige Bundesfamilienministerin selbst zu einem kritischen Zeitpunkt einen Urlaub angetreten hatte. Das habe Spiegel bei der Krisensitzung am Donnerstag verheimlicht, so Pausch. Erst vier Tage später habe die Landesparteispitze aus den Medien davon erfahren.

Emotionale Entschuldigung Spiegels

Familienministerin Spiegel entschuldigt sich für Urlaub nach Flutkatastrophe

Spiegel steht wegen eines vierwöchigen Frankreich-Urlaubs nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 in der Kritik. Die CSU fordert auch am Montag erneut Spiegels Rücktritt. Bei einem emotionalen Auftritt hatte sie den Urlaub am Sonntagabend als Fehler bezeichnet und sich dafür entschuldigt.

RND/dpa/sf