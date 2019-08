Mit dem großen Zapfenstreich wird die frühere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Donnerstag aus dem Amt verabschiedet. Ihr Musikwunsch: “Wind of Change” von den Scorpions. Doch was haben sich ihre Vorgänger, Kanzler und Bundespräsidenten für die Verabschiedung gewünscht? Ein Rückblick.