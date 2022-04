Russland, Moskau: Eine strategische russische Atomrakete vom Typ Topol-M (Nato-Code\ SS-27 Sickle B). „Die Drohung von Russlands Präsident (Wladimir) Putin mit Atomwaffen führt die Menschheit an den Rand eines Atomkrieges - die Gefahr ist so hoch wie während der Kubakrise (1962)“, teilte die Vereinigung "Internationale Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges" (IPPNW) vor ihrem Jahreskongress an diesem Wochenende in Hamburg mit. Quelle: Sergei Chirikov/EPA/dpa