Bordesholm/Neumünster

Bereits seit einem Jahr laufen Bauarbeiten auf der Autobahn 215. Erst ist die Entwässerung modernisiert worden, im Frühjahr wurde mit der Instandsetzung der A 215-Brücke über die A 7 begonnen. Ab Freitag, 11. Juni, wird die Richtungsfahrbahn nach Kiel gesperrt und der Verkehr auf die andere Fahrbahn verschwenkt. Die Autobahn GmbH Niederlassung Nord teilt mit, dass die vorbereitenden Arbeiten wie Baubehelfe, Nothaltebuchten und Mittelstreifenüberfahrten hergestellt worden sind. In der Nacht vom 10. auf den 11. Juni ist der Abschnitt von der Anschlussstelle Blumenthal bis zum Bordesholmer Dreieck nach Süden von 21 Uhr bis 5 Uhr komplett gesperrt.

In Richtung Neumünster nur eine Spur

"Ab Freitag wird der Verkehr komplett auf der Südfahrbahn laufen. In Richtung Neumünster wird es einen Fahrstreifen auf der Standspur geben. In Richtung Kiel gibt es zu Baustellenbeginn auch nur eine Fahrspur über eine Behelfsrampe, nach einigen Hundert Metern stehen dann aber zwei Fahrspuren zur Verfügung", teilte Torben Wiencke, Sprecher der Autobahn GmbH Nord, mit.

Im Bereich Blumenthal gilt Tempo 60

Beide Fahrtrichtungen seien durch transportable Schutzeinrichtungen getrennt. An der Anschlussstelle Blumenthal stehen nur verkürzte Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen zur Verfügung. In diesem Bereich ist die Höchstgeschwindigkeit auf 60 Kilometer begrenzt, im weiteren Verlauf der Baustelle sind 80 km/h angeordnet. Die Fahrstreifen in der Baustellen haben jeweils eine Breite von 3,75 Meter, so Wiencke weiter.

Anschlussstelle im Spätsommer gesperrt

Von Anfang August bis Ende September wird außerdem die Anschlussstelle Blumenthal Ost umgebaut und voll gesperrt. Details zu den weiträumigen Umleitungen sollen rechtzeitig bekannt gegeben werden. Die Sanierung der Fahrbahn in Richtung Neumünster ist von April bis September 2022 geplant.

Lesen Sie auch: Weitere Baustelle auf der A 215

Die A 215 wurde Anfang der 1970er-Jahre für die Segelwettkämpfe bei den olympischen Spielen gebaut - seitdem hat es keine größere Instandsetzung gegeben.