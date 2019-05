Berlin

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann ( CSU) hat angesichts aktueller Zahlen über gewaltbereite Rechtsextremisten vor der Gefahr des Rechtsextremismus gewarnt. „Die bundesweiten Zahlen verdeutlichen, welches Gefahrenpotential von Rechtsextremisten ausgeht“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Dass bundesweit gesehen rund jeder zweite Rechtsextremist als gewaltorientiert gilt, ist alarmierend. Besonders bedenklich bei Rechtsextremisten ist deren Nähe zu Waffen. Insoweit ist es nur folgerichtig, dass die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder die rechtsextremistische Szene intensiv aufklären.“ Die für Waffenbesitz zuständigen Behörden setzten in Bayern alles daran, die Waffenerlaubnisse erkannter Rechtsextremisten zu entziehen.

Radikalisierung im Netz

Herrmann fügte hinzu, ein wachsendes Problem sei auch die zunehmende Radikalisierung von Rechtsextremisten über das Internet; sie ähnle der im islamistischen Milieu. Umso wichtiger sei es, den Urhebern und Hintermännern der Hetze schnell auf die Schliche zu kommen. „Hierzu gab es in Bayern bereits eine Reihe von Wohnungsdurchsuchungen, unter anderem bei Administratoren geheimer Facebook-Gruppen“, so der CSU-Politiker. Es gelte der Grundsatz der wehrhaften Demokratie.

Am Freitag war bekannt geworden, dass es laut Bundesinnenministerium deutschlandweit über 12.700 gewaltbereite Rechtsextremisten gibt. Ihre Zahl und ihr Anteil an den Rechtsextremisten insgesamt ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

