Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, bezeichnet einen möglichen Beitritt seines Landes zur Nato als „rein politische Entscheidung“. Die Ukraine wolle schnell in die Nato – wie auch Finnland und Schweden. Seiner Meinung nach wäre dies ein Vorteil für das Bündnis, denn so sinke das Risiko eines Atomkrieges.