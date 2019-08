Schleswig-Holstein will landeseigene Grundstücke für den sozialen Wohnungsbau vergünstigt an Städte und Gemeinden abgeben. Dies kündigte Finanzministerin Monika Heinold am Montag an. In der Aktuellen Stunde über die Wohnungspolitik soll es am Mittwoch auch um die Mietpreisbremse gehen.