Bei den Protesten im rheinischen Braunkohlerevier sind am Samstag Aktivisten auf das Gelände des Tagebaus Garzweiler vorgedrungen. Die großteils in weißen Overalls gekleideten Demonstranten durchbrachen an mehreren Stellen die Polizeikette.

Die Behörden meldeten kurz darauf erste Verletzte, ohne Zahlen zu nennen. Die Gewerkschaft der Polizei sprach von mindestens zwei verletzten Polizisten. Vermutlich sind sie gestürzt, als sie von den Demonstranten praktisch überrannt wurden. Die Polizei benutzte ihrerseits Pfefferspray, um Aktivisten zu stoppen. Die Protestgruppe „Ende Gelände“ prangert via Twitter „Polizeigewalt“ an.

Der NRW-Chef der GdP, Michael Mertens, sprach am Nachmittag von einem „unglaublichen Leichtsinn“ der Aktivisten. Die Abbaukanten im Tagebau seien auch deshalb so gefährlich, weil man oben oft gar nicht sehe, wenn darunter gar kein Grund mehr sei. „Da können Sie 40 Meter tief stürzen“, so Mertens zur Deutschen Presse-Agentur.

Er prophezeite einen „langen Tag“ für die Polizei, da das Eindringen in den Tagebau wohl keine Einzelaktion bleiben würden. Mertens lobte gleichzeitig die friedliche Demo der „Fridays For Future“-Teilnehmer.

Woran sich zeitgleich rund 7.000 Menschen beteiligten. Zudem gab es eine Fahrraddemo mit mehreren hundert Menschen von Erkelenz nach Keyenberg. Dort sollte später die Abschlusskundgebung stattfinden, zu der etwa 8.000 Demonstranten erwartet wurden.

Auch war geplant, eine symbolische Menschenkette zwischen dem Ort und dem nur etwa 100 Meter entfernten Tagebau zu bilden. Keyenberg sei einer von sechs von der Abbaggerung betroffenen Orte in der Region, erklärte Christopher Laumanns von „Alle Dörfer bleiben!“. Die Initiative hatte unter anderem mit dem Aktionsbündnis „Ende Gelände“ und „Fridays for Future“ zum Protest aufgerufen.

Bahnstrecke zu RWE-Kraftwerk blockiert

Derweil dauerte eine am Freitagabend begonnene Blockade der Bahnstrecke zum RWE-Braunkohlekraftwerk Neurath in Grevenbroich an. Mehrere hundert Aktivisten hielten im Bereich Rommerskirchen weiterhin die Gleise besetzt, wie die Polizeisprecherin bestätigte. Ziel der etwa 800 Protestler ist laut „Ende Gelände“, die Kohlezufuhr zum größten Kraftwerk Deutschlands zu stoppen.

Nach Angaben eines RWE-Sprechers wird auch die Hambachbahn von Aktivisten blockiert, über die die Kraftwerke Niederaußem und Neurath mit Braunkohle versorgt werden.

Dadurch sei der Betrieb der Kraftwerke zunächst nicht unmittelbar betroffen, sagte der Sprecher dem epd. Er wollte keine Prognose abgeben, wie lange das Unternehmen von seinen Reserven zehren kann.

