So lief der Rauswurf von Hans-Joachim Grote wirklich ab

Ministerpräsident Daniel Günther hat die Öffentlichkeit nach Angaben des abgelösten Innenministers Hans-Joachim Grote (beide CDU) über die Umstände des Rücktritts falsch informiert. Das geht aus einem Schreiben Grotes an die Abgeordneten von FDP, Grünen, SPD und SSW im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags hervor, das unserer Zeitung vorliegt. Günther hatte Ende April vor dem Ausschuss behauptet, Grote habe ihm gegenüber in einem persönlichen Gespräch am Tag des Rücktritts den Inhalt eines Berichts der Staatsanwaltschaft Kiel „nicht bestritten“ – Grote dagegen erklärt nun, er habe den Inhalt ausdrücklich bestritten und die Authentizität des Berichts infrage gestellt.

Mit einem großen Knall endete am 28. April Grotes politische Karriere. Günther entzog ihm das Vertrauen, weil er sich vom Minister über dessen Kontakte zu unserem Reporter Bastian Modrow getäuscht fühlte. Das Fass zum Überlaufen brachten nach Darstellung Günthers Whatsapp-Chats, die im zweiten sogenannten Bestra-Bericht (Bestra steht für „Berichtspflicht in Strafsachen“) der Staatsanwaltschaft vom 21. April enthalten waren und mit denen er Grote am Morgen des 28. April konfrontierte. Anfang März hatte die Behörde einen ersten Bestra-Bericht aus dem laufenden Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Landes-Vize der Deutschen Polizeigewerkschaft, Thomas Nommensen, verfasst.

In dem Gespräch in der Staatskanzlei habe ihm der Ministerpräsident einen Screenshot mit einem Foto vorgehalten, das einen hochrangigen Beamten des Landeskriminalamts zeigt, ergänzt durch ein Schimpfwort („A….“). „Herr Günther fragte mich sinngemäß, wie ich so etwas akzeptieren könne“, schreibt Grote an die Abgeordneten. „Ich habe ihm daraufhin das Foto in dem Original-Chatverlauf zwischen Herrn Modrow und mir gezeigt. Dort sind keinerlei Beleidigungen und Ergänzungen vorhanden!“ Er habe Günther gebeten, doch zu prüfen, „ob die Unterlagen der Staatsanwaltschaft überhaupt authentisch seien“. Dazu aber kam es nicht – wenige Stunden später gab Günther die Entlassung seines Innenministers bekannt.

„Das Foto ist und war definitiv nicht auf meinem Handy gespeichert!“

Er habe sich bei der Leitenden Oberstaatsanwältin Birgit Heß im Vorfeld rückversichert, erklärte Günther am 29. April vor dem Ausschuss, dass die im zweiten Bestra-Bericht enthaltenen Screenshots wirklich von Grotes Handy stammten, und sich dann mit dem Minister verabredet. Auch in diesem Gespräch, so Günther laut Ausschussprotokoll weiter, habe sich dann bestätigt, „dass die Nachrichten auch auf dem Handy von Herrn Grote gespeichert gewesen seien“ – damit habe es keine Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit gegeben.

Tatsächlich hatte Modrow das Foto des hochrangigen LKA-Beamten, das ein für die KN arbeitender Fotograf bei einer Polizei-Pressekonferenz in Kiel nach der Geiselnahme im Lübecker Gefängnis im Juni 2019 aufgenommen hatte, an Grote geschickt – allerdings im Original ohne den beleidigenden Ausdruck. Das nachträglich beschriftete Foto stammt aus einem Chat zwischen Modrow und Polizeigewerkschafter Nommensen, dessen Handy die Staatsanwaltschaft bei einer Razzia beschlagnahmt hatte. Der Minister beteuert, diesen Screen-shot, den ihm Günther unmittelbar vor der Entlassung vorwarf, nicht gekannt zu haben.

„Das Foto, das mir Herr Günther gezeigt hat, ist und war definitiv nicht auf meinem Handy gespeichert!“, heißt es in der Mail an die Ausschuss-Mitglieder. Der Ex-Minister hat einen Screenshot des Whatsapp-Verkehrs mit Modrow beigefügt. „Die Echtheit kann gerne von Ihnen auf meinem Smartphone und in meiner Cloud überprüft werden“, schreibt Grote. Warum seine Mail nicht auch an die CDU-Mitglieder im Ausschuss gegangen sei, erklärt der Ex-Minister so: Er habe an jene Abgeordneten geschrieben, die in der betreffenden Sitzung Fragen gestellt hätten. Aus der CDU habe es solche Fragen nicht gegeben.

Verschiedene Ausschuss-Mitglieder bestätigten am Abend den Eingang der Grote-Mail. Regierungssprecher Peter Höver sagte, Günther habe den Sachverhalt in der Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses „umfassend dargestellt“. Dem sei „nichts hinzuzufügen“. Günther hatte die Entlassung damit begründet, Grote habe unwahre Angaben gemacht. Es habe entgegen Grotes schriftlicher Erklärung sehr wohl vertraulichen und persönlichen Austausch mit dem Reporter gegeben.

Von Anne Holbach und Bodo Stade