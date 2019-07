London

Es war ein Abendessen in fein wirkender Gesellschaft in Smoking und schwarzen Kleidern, das eine Gruppe Greenpeace-Aktivistinnen störte. Sie unterbrachen eine Rede von Finanzminister Philipp Hammond mit Sprechchören.

Eine von ihnen, eine Frau im roten Kleid, lief entschiedenen Schrittes mit einem Packen Zettel in der Hand an den Tischen vorbei, bis ein aufgebrachter Mann sie stoppte. Mark Field, damals Staatssekretär im Außenministerium, packte die Frau am Hals und führte sie aus dem Raum. Der Vorfall wurde per Video festgehalten.

Field entschuldigte sich bei der Frau, seinen Posten als Staatsekretär musste er abgeben. Im Parlament sitzt der 54-Jährige weiterhin.

Nun hat der neue britische Premierminister Boris Johnson die Untersuchung gegen Field eingestellt. Die britische Zeitung „The Guardian“ verwies darauf, dass Johnson nur über eine geringe Mehrheit im Unterhaus verfügt und also auf die Unterstützung jedes Abgeordneten angewiesen sei.

Von RND/vat