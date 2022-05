Bundesregierung befüllt Gazprom-Gasspeicher mit eigenem Gas

Im Kampf um die Abhängigkeit von russischem Gas befüllt die Bundesregierung nun auch einen russischen Erdgasspeicher im niedersächsischen Rehden. Die Anlage wird von der englischen Gazprom-Tochter „Gazprom Export“ befüllt – die unterstehe direkt der Zentrale in Sankt Petersburg. Vorbei an dem russischen Gaskonzern speichert die Bundesnetzagentur seit Donnerstag „täglich relativ kleine Mengen Gas in Rehden“ ein, bestätigt ein Sprecher der Bundesbehörde gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Diese würden über eine Drittfirma besorgt.

An der Beschaffung größerer Gasmengen für diesen Speicher werde intensiv gearbeitet, heißt es weiter. „Ziel ist es, dass die Füllstandvorgaben des Gasspeichergesetzes erreicht werden“, erklärt ein Sprecher. „Demnach sollen die Speicher zum 1. Oktober zu 80 Prozent, zum 1. November zu 90 Prozent und am 1. Februar zu 40 Prozent gefüllt sein.“ Das entsprechende Gesetz ist am vergangenen Samstag in Kraft getreten. „Vor allem mit Blick auf den kommenden Winter soll so die Vorsorge weiter gestärkt werden und auch heftige Preisausschläge eingedämmt werden“, teilte das Bundeswirtschaftsministerium vergangene Woche in Berlin mit.

LNG-Terminals: Habeck legt Grundstein für Flüssiggas

Die Speicher gleichen Schwankungen beim Gasverbrauch aus und bilden damit eine Art Puffersystem für den Gasmarkt. Zuletzt waren die Speicher in Deutschland zu 33,7 Prozent gefüllt – mit langsam steigender Tendenz.

Rehden umfasst Fünftel der Speicherkapazität in Deutschland

Der Erdgasspeicher in Rehden in Niedersachsen gilt als einer der größten seiner Art in Westeuropa. Für die Energiesicherheit in Deutschland ist er von hoher Bedeutung. Nach Angaben des „NDR“ verfügt Rehden über eine Kapazität von rund vier Milliarden Kubikmetern Gas. Das entspreche rund einem Fünftel der gesamten Speicherkapazität in Deutschland und dem Jahresverbrauch von rund zwei Millionen Einfamilienhäusern, berichtete die norddeutsche Rundfunkanstalt unter Berufung auf den Betreiber Astora – einer hundertprozentigen Tochter der Gazprom Germania. Die deutsche Tochter des russischen Gaskonzernes steht seit Anfang April unter staatlicher Aufsicht durch die Netzagentur.

Seit Monaten ist er jedoch fast leer, weil er nicht befüllt wird. „Business Insider“ zufolge habe sich das zuständige Unternehmen seit fast anderthalb Jahren nicht gerührt und kein Gas eingespeichert. Allerdings stünde es der Gazprom-Tochter zu, dem Befüllen des Gasspeichers durch die Bundesnetzagentur zu widersprechen.

Alternativen habe die Bundesregierung in diesem Falle nicht, schreibt das Wirtschaftsmagazin unter Berufung auf Regierungskreise und beteiligte Personen. Eine „Zwangsbefüllung“ bis zum kommenden Winter funktioniere wegen der technischen Beschaffenheit des Speichers nicht rechtzeitig. Auch eine Verstaatlichung sei rechtlich nicht möglich, heißt es in einem Bericht am Donnerstag. Der Bundesregierung bleibt also nur das Befüllen an Gazprom vorbei übrig, um sich bis zum Winter abzusichern.

