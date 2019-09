Berlin

Der Militärische Abschirmdienst ( MAD) hat nach einem "Spiegel"-Bericht seit Mai 50 neue Verdachtsfälle möglicher Rechtsextremisten in der Bundeswehr verzeichnet. Der Militärgeheimdienst führe nun 478 "Verdachtsfall-Operationen im Phänomenbereich Rechtsextremismus", wie aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums an den Grünenpolitiker Konstantin von Notz hervorgehe, berichtete das Magazin am Mittwoch.

Lesen Sie auch: Anschlag in Berlin – der perfide Plan von Franco A.

Noch im Mai berichtete der Geheimdienst dem Bundestag, es würden 428 Verdachtsfälle bearbeitet. Der MAD bezeichnet Soldaten als Verdachtsfall, wenn es Hinweise gibt, dass diese ein rechtsextremes und verfassungsfeindliches Weltbild haben. Das Verteidigungsministerium hatte bereits angekündigt, der MAD werde sein Vorgehen gegen mögliche Extremisten verstärken und dazu auch reformiert.

Lesen Sie auch: Die rechtsradikale “Kreuz”-Connection und die Bundeswehr

RND inside: Franco A. - darum ist der Fall so spektakulär

RND/dpa