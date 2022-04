Strausberg

Die Bundeswehr hat ihr Abwehrkommando von atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffen um den Standort in Strausberg in Brandenburg erweitert. Das neue ABC-Abwehrregiment 1 wurde am Mittwoch offiziell in den Dienst gestellt, teilte die Brandenburger Staatskanzlei mit.

Damit werde das Abwehrkommando mit den bisherigen Regimenten in Bruchsal (Baden-Württemberg) und Höxter (Nordrhein-Westfalen) ergänzt. Der Ausbau des Strausberger Regiments sei bis 2027 geplant. In den Standort östlich von Berlin werden demnach fast sieben Millionen Euro investiert. Jeweils 700 Aktive und Reservisten kämen zu den über 2000 Soldatinnen und Soldaten hinzu.

Auch Einsatz im zivilen Bereich vorgesehen

Das ABC-Abwehrkommando ist nach Angaben der Bundeswehr verantwortlich dafür, dass im Einsatz atomare, biologische und chemische Kampfstoffe und vergleichbare industrielle Gefahrenstoffe aufgeklärt werden. Das Kommando soll auch dafür sorgen, dass Personal und Material entgiftet und desinfiziert werden. Wenn es schwere Unglücke oder Katastrophen gibt, kann es auch im zivilen Bereich zur Amts- und Katastrophenhilfe eingesetzt werden.

Scholz kündigt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an

Ministerpräsident Woidke: Landesverteidigung wird wichtiger

Nach Ansicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wird die Landesverteidigung infolge des russischen Angriffs in der Ukraine wichtiger. „Durch den von (Präsident) Wladimir Putin befohlenen völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die freie und demokratische Ukraine wachsen die vor uns liegenden Aufgaben, verschieben sich unsere Prioritäten“, erklärte Woidke.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

„Die Landesverteidigung rückt in den Vordergrund - und auch die Unterstützung unserer Nato-Partner“, sagte er. Woidke erinnerte auch daran, dass der Bundeswehr-Standort Strausberg noch 2019 aufgegeben werden sollte. Dort ist das Kommando Heer ansässig.

RND/dpa