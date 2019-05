Politik Antrag gescheitert - Chemnitz-Prozess: Staatsanwalt wird nicht abgelöst Rückschlag für die Verteidigung im Chemnitz-Prozess: Der Antrag auf eine Ablösung des Staatsanwaltes ist gescheitert. Trotz umfassender Kritik sieht der leitende Oberstaatsanwalt keine Anhaltspunkte für Befangenheit.

Ein Grabkreuz, Fahnen, Blumen und Kerzen stehen an der Stelle, an der ein 35 Jahre alter Deutscher in der Nacht zum 26. August Opfer einer tödlichen Messerattacke geworden war. Quelle: Jan Woitas/dpa