Rostock

Keine Gnade für Corona-Sünder: Die Kommunen in MV greifen in der Pandemie hart durch – und belassen es bei Verstößen gegen die Corona-Verordnungen nicht nur bei Ermahnungen. Allein die größte Stadt des Landes hat fast bereits fast 33.000 Euro an Bußgeldern verhängt. Der Landkreis Vorpommern-Rügen will jetzt gegen ein älteres Ehepaar sogar 25.000 Euro Strafe verhängen, weil sie während des Lockdowns in ihrem Zweitwohnsitz auf Rügen geblieben sind.

Ehepaar soll 25.000 Euro zahlen

Das Ehepaar Peter (81) und Lydia Schultz (65) hatte schon einmal bundesweit für Aufsehen gesorgt, weil sie das rigide Vorgehen der Behörden und Anwohner in der Krise öffentlich gemacht hatten: Die beiden wohnen – jedenfalls mit Erstwohnsitz – in Kerken am Niederrhein. Peter Schultz (81) stammt aber von der Insel Rügen, das Paar verbringt jedes Jahr mehrere Monate in ihrem Zweitwohnsitz in Garz. So war es auch im März und April: „Wir sind lange vor der Pandemie angereist“, so Lydia Schultz.

Anzeige

Ein Rentner-Ehepaar vom Niederrhein soll 25 000 Euro Bußgeld zahlen: Sie waren schon vor Ausbruch der Pandemie in ihren Zweitwohnsitz auf Rügen gereist. Quelle: Andreas Meyer

Weitere KN+ Artikel

Und als das Land alle Zweitwohnungsbesitzer und Urlauber aufforderte, MV zu verlassen, konnten das Ehepaar nicht einfach nach Hause: Ihr Haus in Kerken wurde zu der Zeit umgebaut, die Hotels am Niederrhein hatten alle dicht. Dennoch setzten Polizei und Ordnungsbehörden die Familie mehrfach unter Druck.

Nun der Hammer für die beiden: Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat ein Bußgeldverfahren eröffnet, droht mit 25.000 Euro Strafe. „Wir seien aus touristischen Gründen im Land gewesen. Aber das stimmt nicht. Wir wohnen hier den Großteil des Jahres.“ Lächerlich, so Schultz, sei das Vorgehen des Landkreises. Der äußert sich zu dem Vorgang gar nicht.

Lesen Sie auch: Gegen Corona-Regeln verstoßen: Familie muss wegen Spaziergang 1000 Euro Strafe zahlen

500 Bußgelder in den Großstädten

25.000 Euro Bußgeld – das wäre die bisher höchste im Zuge der Coronakrise verhängte Strafe in MV. In Rostock hat die Stadt bisher maximal 2000 Euro Strafe bei Corona-Vergehen verhängt, sagt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. 287 Bußgeldverfahren laufen in der größten Stadt des Landes: Obwohl mehr als 100 Fälle noch offen sind, hat Rostock bereits mehr als 32 000 Euro an Strafen eingenommen.

Die meisten Verfahren stammen aus dem April. Und: In knapp der Hälfte aller Fälle in Rostock sind die Beschuldigten „Gäste“ – Urlauber, Tagesbesucher oder auch Zweitwohnungsbesitzer, die sich „illegal“ im Land aufgehalten haben.

Die Landeshauptstadt Schwerin macht zu den Einnahmen aus Corona-Strafen noch keine Angaben. Das höchste Bußgeld liegt hier aber bei 500 Euro, so Rathaus-Sprecherin Michaela Christen. „Wir haben insgesamt 242 Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.“ 126 Mal verstießen Schweriner bisher gegen die Kontaktverbote, 108 Menschen müssen sich wegen „verbotener Feiern“ zur Kasse bitten lassen.

Lesen Sie auch: Vater zahlt Bußgeld, um während der Corona-Krise seinen Sohn sehen zu können

Vorpommern-Rügen ist Spitzenreiter

In den Landkreisen sind gleich mehrere Behörden dafür zuständig, Corona-Vergehen zu verfolgen – die Landratsämter, aber auch die Städte und Gemeinden. Der Landkreis Rostock selbst hat deshalb gerade mal zwei Bußgelder bisher verhängt (jeweils über 300 Euro), Ludwigslust-Parchim nicht ein einziges. „Zuständig bei uns sind die Ordnungsämter der Stadt- und Amtsverwaltungen“, so der Parchimer Kreissprecher Andreas Bonin.

Auch die Mecklenburgische Seenplatte meldet gerade mal 66 Fälle. Höchststrafe: 300 Euro. „2472 Euro haben wir bisher eingenommen“, so Sprecherin Tilla Steinbach. Nordwestmecklenburg will noch keine Zahlen vermelden.

Ein Rentner-Ehepaar vom Niederrhein soll 25 000 Euro Bußgeld zahlen: Sie waren schon vor Ausbruch der Pandemie in ihren Zweitwohnsitz auf Rügen gereist. Quelle: Andreas Meyer

Im Landkreis Vorpommern-Rügen hingegen übernimmt das Landratsamt diese Aufgabe für alle Städte und Gemeinden. Und: Nirgendwo im Land wurden bisher so viele Strafen verhängt wie in dem Tourismus-Kreise. Insgesamt 895 Verfahren meldet Kreissprecher Olaf Manzke. „In den meisten Fällen geht es um Verstöße gegen das Einreiseverbot.“ Der Landkreis Vorpommern-Greifswald meldet „rund“ 200 Bußgelder, die das Landratsamt verschickt habe.

Auffällig dort: Kein einziger Gewerbetreibender hat Post vom Amt bekommen. „Diese waren froh, wieder öffnen zu können und halten sich an die Vorgaben. Insbesondere auch bei Kontrollen in der Gastronomie war zu beobachten, dass die Inhaber sehr kooperativ sind“, sagt Amtssprecher Achim Froitzheim.

Von Andreas Meyer