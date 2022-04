Berlin

Ein Kollege berichtet am Freitag, dass eine langfristig geplante Operation, für die er schon ins Krankenhaus eingerückt war, plötzlich wegen eines Notfalls abgesagt werden musste. Das kann passieren. Aber: Der neue Termin ist nun der 25. April. Hintergrund: Beginnender Osterurlaub und große Personallücken durch Corona im Krankenhaus.

Der Kollege ist offenbar kein Einzelfall. Während die Corona-Inzidenzzahlen laut Robert Koch-Institut (RKI) bundesweit sinken, klagen immer mehr Kliniken über coronabedingte Personalausfälle. Laut einer deutschlandweiten Umfrage unter Krankenhausärzten geben 20 Prozent an, dass die Notfallversorgung gefährdet ist. In 60 Prozent der Häuser müssen planbare Eingriffe verschoben werden.

Krankenhauspatienten haben unwissentlich Corona

Auf der anderen Seite beobachten Ärzte immer häufiger das Phänomen, dass Patienten wegen einer x-beliebigen Krankheit in die Klinik kommen und dort wird dann bei ihnen - quasi nebenher - Corona nachgewiesen. Kein Wunder, dass sich das Personal ansteckt.

Schon lange gehen Wissenschaftler davon aus, dass die Dunkelziffer coronainfizierter Menschen wesentlich höher ist, als die Zahl der vom Robert Koch-Institut (RKI) erfassten. Der Dachverband der Akkreditierten Labore in Deutschland führt das auch darauf zurück, dass sich immer weniger Menschen einem PCR-Test unterziehen. In der 13. Kalenderwoche waren es bundesweit 350.000 weniger als in der Woche zuvor.

Doch nur Infektionen, die mittels PCR-Test nachgewiesen werden, gehen auch in die RKI-Statistik ein. Das heißt, wenn weniger getestet wird, wird auch weniger erfasst. Leider führt das nicht zu einer besseren allgemeinen Gesundheit.

Keine allgemeine Impfpflicht, kein Maskenzwang, weniger PCR-Tests - das alles macht das Leben leichter. Aber, wenn dadurch die medizinische Versorgung leidet, dann läuft etwas schief.

Von Jan Emendörfer/RND