Unions-Fraktionsvize Sepp Müller hat von Gesundheitsminister Karl Lauterbach mehr Informationen über die Corona-Pandemie in China gefordert. Konkret will Müller wissen, ob es sich in Shanghai um eine neue tödlichere Variante des Virus handele. Die Metropole befindet sich seit mehr als sechs Wochen in einem strengen Lockdown.