Seit Pandemiebeginn sind in den 53 Ländern der WHO-Region Europa über zwei Millionen Menschen im Zuge einer Corona-Erkrankung gestorben. Trotzdem sei dies nur ein Bruchteil der gesamten Todesfälle in Verbindung mit dem Virus, erklärt die Gesundheitsorganisation. Sars-CoV-2 bleibe „ein Killervirus“.

Joanna Moore schreibt einen Text auf einen Grabstein, der an ihren Cousin Wilton „Bud" Mitchell erinnern soll, der am Coronavirus gestorben ist, auf einem symbolischen Friedhof, der in Miami geschaffen wurde, um an die Menschen zu erinnern, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. (Symbolbild) Quelle: Lynne Sladky/AP/dpa