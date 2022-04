Nach einem Rückgang der Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen Wochen hat Hongkong einige Lockerungen der Schutzmaßnahmen angekündigt. Ab dem 21. April dürften Restaurants wieder bis 22 Uhr geöffnet bleiben, an jedem Tisch seien maximal vier Personen erlaubt, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Andere während der fünften Infektionswelle vorübergehend geschlossene Betriebe wie Schönheitssalons, Fitnessstudios, Themenparks und Kinos dürften bei halber Auslastung wieder öffnen. Bars und Kneipen bleiben geschlossen.

Auch Beschränkungen, wonach sich Menschen aus höchstens zwei Haushalten treffen dürfen, werden aufgehoben. Durch die Lockerungen steige automatisch das Übertragungsrisiko, sagte die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam. Sie rief die Bevölkerung auf, sich an die weiter geltenden Abstandsregeln zu halten und sich impfen zu lassen.

Heftige Corona-Welle in Hongkong: Höchste Zahl an Neuinfektionen seit Pandemiebeginn

Die Stadt meldete am Mittwoch 1260 Neuinfektionen, mehr als 95 Prozent weniger als zum Höhepunkt der Welle im März. Damals wurden täglich mehr als 30.000 Neuinfektionen verzeichnet.

RND/AP