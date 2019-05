Kopenhagen/Kiel

Rasmus Paludan ist Gründer der islamfeindlichen Partei "Strammer Kurs" - und als solcher wünscht sich der dänische Politiker eine Mauer zur Abwehr von Flüchtlingen. In einer Fernsehdebatte auf dem Sender TV2 sprach er sich am Sonntag für den Bau einer Mauer an der deutsch-dänischen Grenze aus.

Mit der Regierung von Deutschland müsse er darüber nicht sprechen, sagte Paludan weiter. Seine Begründung: Bundeskanzlerin Angela Merkel habe 2015 mit ihrer Flüchtlingspolitik Deutschland „zerstört”. Zuerst hatte der SHZ über die Mauerbau-Pläne des dänischen Politikers berichtet.

Vorübergehende Grenzkontrolle verteidigt

Dänemarks Regierung ergriff im Januar 2016 andere Schutzmaßnahmen: Wegen des Zustroms von Flüchtlingen führte Dänemark Kontrollen an der deutsch-dänischen Grenze ein. Diese gelten (Stand April) bis November 2019 - weil die terroristische Bedrohung für Dänemark nach wie vor ernst sei.

Bei der TV-Debatte wurden die vorübergehenden Grenzkontrollen vom dänischen Innenminister Emil Amnitzbøl (Liberale Allianz), von Integrationsministerin Inger Støjberg (Venstre) und dem sozialdemokratischen Politiker Mathias Tesfaye verteidigt. Sie sollen den Politikern zufolge solange verlängert werden, bis die Außengrenzen der EU durch Frontex ausreichend gesichert seien. Eine permanente Grenzkontrolle lehnen die Politiker ab.

Søren Søndergaard von der Einheitsliste kritisierte hingegen die Grenzkontrolle an der deutsch-dänischen Grenze. Er bezeichnete sie als nutzlos.

Junge Politiker für offene Grenze