Dänemarks Premier Frederiksen: Geflüchtete müssen beim Wiederaufbau der Ukraine helfen

Kopenhagen

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat Flüchtlinge mit Blick auf den Krieg in der Ukraine aufgefordert, so bald es möglich ist beim Wiederaufbau des Landes zu helfen.

Die ukrainischen Flüchtlinge sollten nicht in die dänische Gesellschaft integriert werden, sondern stattdessen so bald dies möglich sei, in die Ukraine zurückkehren und dabei helfen, ihr Heimatland wieder aufzubauen, erklärte Frederiksen während einer Parlamentsdebatte.

„Flüchtling zu sein ist vorübergehend, also müssen Sie zurückkehren und beim Aufbau ihres Heimatlandes helfen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Es gibt uns die Möglichkeit, anderen Flüchtlingen zu helfen“, sagte sie.

Nach einem neuen Gesetz können ukrainische Flüchtlinge für zwei Jahre in dem skandinavischen Land bleiben. Sie dürfen dort arbeiten, an Bildung und Ausbildung teilhaben und erhalten Zugang zum Gesundheitssystem.

RND/AP