Die Tage der britische Premierministerin Theresa May sind gezählt. Am 7. Juni will sie ihr Amt als Parteichefin abgeben. Dann beginnt das offizielle Auswahlverfahren für einen Nachfolger. Wer den Parteivorsitz erobert, hat gute Chancen auch in Downing Street No. 10 einzuziehen und die Regierung zu führen.

Das Rennen ist bereits in vollem Gange. Britische Medien rechnen mit bis zu 20 Tories, die ihren Hut in den Ring werfen werden, obwohl das bisher nur wenige offiziell bestätigt haben. Zu den Favoriten der britischen Buchmacher zählen vor allem harte Brexit-Befürworter. Den „Remainern“ werden momentan nur Außenseiter-Chancen eingeräumt.

