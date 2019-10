Detailreich informierte Trump über den Tod von IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi - und hatte sogar Details zu dessen mutmaßlichen emotionalen Zustand in den letzten Minuten parat. Nun hat das Pentagon erstmals Fotos und Videos vom Einsatz veröffentlicht. Die Operation der US-Spezialeinheiten waren vergangenen Samstag an einem geheimen Ort in Syrien begonnen.