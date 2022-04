Ralf Fücks, Leiter des Zentrums Liberale Moderne ist mit dem Zug gemeinsam mit seiner Frau Marieluise Beck nach Kiew gereist. Sie ist Bundestagsabgeordnete der Grünen. Im Interview mit dem RedaktionsnetzwerkDeutschland (RND) berichtet Fücks über seine Erlebnisse in der umkämpften ukrainischen Hauptstadt, von der Zerstörung im Land und entschlossenen Ukrainern. Zudem fordert Fücks mehr Unterstützung durch die deutsche Politik.

Herr Fücks, Sie sind in Kiew. Wie sind Sie da – unter den Umständen des Krieges – eigentlich hingekommen?

Wir haben den allergrößten Teil der Strecke von Berlin über Lwiw nach Kiew mit dem Zug zurückgelegt.

Ging das ohne Probleme?

Unter Kriegsbedingungen funktionierte die Bahnverbindung nach Kiew erstaunlich gut. Es gibt allerdings ständig Luftalarm. Dann heulen die Sirenen. Es braucht eine Zeit, bis man sich daran gewöhnt. Die Strecke durch die West-Ukraine ist noch relativ sicher, auch wenn es inzwischen auch Raketenangriffe auf Lwiw gab und man nie sicher sein kann vor russischen Bomben oder Cruise Missiles. Russland führt den Krieg inzwischen ja stark mit Fernwaffen gegen militärische und zivile Ziele.

Haben Sie etwas für Ihre Sicherheit getan?

Was soll man da tun? Wir haben im Zentrum Liberale Moderne ukrainische Mitarbeiterinnen, die den Weg nach Lwiw und Kiew gut kennen. Wir haben Partner in der Ukraine, die uns bei der Reise unterstützt haben. In Kiew wurden wir von zwei Freunden begleitet – beides Philosophen, die jetzt humanitäre Hilfe organisieren. Wenn eine deutsche Regierungsdelegation käme, würde sie wahrscheinlich von ukrainischem Militär eskortiert. Aber es geht auch ohne.

Was haben Sie auf der Strecke erlebt? Und wie sieht es jetzt in Kiew aus?

Wir sind nachts von Lwiw nach Kiew gefahren. Da sieht man nichts. Der Zug ist abgedunkelt, die Rollläden sind geschlossen. In der Kiewer Innenstadt gibt es bislang wenig Zerstörungen. Ein achtstöckiges Einkaufszentrum wurde durch Raketenbeschuss zertrümmert. Die großen Kämpfe und Zerstörungen finden in den Vororten statt. Man hört von dort ab und an Artilleriebeschuss. In einem Vorort – Irpin – sind von rund 15.000 Einwohnern noch 2000 oder 3000 geblieben. Der Ort ist weitgehend zerstört. Auch in Kiew gab es einen großen Exodus von Frauen und Kindern, als die Stadt massiv angegriffen wurde, weil es Putins ursprüngliches Ziel war, Kiew zu erobern. Ab 9 Uhr abends gilt eine Ausgangssperre. Die Stadt wird abgedunkelt. Es gibt überall Straßensperren und immer wieder Luftalarm.

Mit wem haben Sie sprechen können?

Mit zahlreichen Abgeordneten aus fast allen Parteien, auch mit Regierungsvertretern und Partnern aus der Zivilgesellschaft. Es war ein Marathon von Begegnungen. Außerdem waren wir im größten Kinderkrankenhaus der Ukraine. Das war erschütternd. Die Klinik behandelt Kinder, die Kriegsverletzungen erlitten haben und traumatisiert sind. Einige haben ihre Eltern verloren. Man hat ihnen Bombensplitter herausoperiert – ein klarer Beweis, dass die russische Armee Splitterbomben einsetzt. Die Wunden von scharfkantigen Metallstücken sind furchtbar. Man bekommt einen sehr konkreten Eindruck des Leids, das der Krieg mit sich bringt. Gleichzeitig werden die Infrastruktur und viele Betriebe zerstört. Das ist ein Krieg, wie ihn Europa seit 1945 nicht mehr gesehen hat.

Rechnet man in Kiew mit einer Wiederaufnahme der Angriffe und einem erneuten Versuch, die Regierung zu stürzen? Oder glaubt man Erklärungen, wonach Russland davon Abstand nimmt?

Das ist keine Frage des Glaubens, sondern der Fähigkeiten Russlands. An Putins Ziel, die Ukraine in die Knie zu zwingen, hat sich nichts geändert. Die russische Armee ist allerdings gescheitert mit dem Versuch, Kiew unter Kontrolle zu bringen. Die Einschätzung unserer Gesprächspartner war überwiegend, dass sich die russische Führung nun darauf konzentriert, möglichst viele Geländegewinne im Donbass und im Süden der Ukraine zu erzielen, einen Landkorridor zur Krim zu schaffen und die Ukraine militärisch und ökonomisch maximal zu schwächen. Putins Ziel ist jetzt, ein territorial amputiertes, verarmtes und demoralisiertes Land zu hinterlassen. Gleichzeitig sind die Ukrainer unendlich entschlossen und zuversichtlich, diesen Krieg zu gewinnen – wenn der Westen sie hinreichend unterstützt.

Was fehlt noch aus Ihrer Sicht?

Der Westen muss seine Waffenlieferungen quantitativ, qualitativ und schnell steigern. Er muss die Ukrainer ebenbürtig ausrüsten. Dann wird ihre überlegene Moral den Ausschlag geben. Die zweite Erwartung ist, dass wir die Sanktionen so verschärfen, dass sie Russland die finanziellen Ressourcen für den Krieg entziehen. Das ist der Eindruck, der uns durch die Bank vermittelt wurde: Wir sehen, dass sich die deutsche Politik in den letzten Wochen deutlich nach vorn bewegt hat. Aber es ist immer noch zu langsam und zu wenig. Die deutsche Politik scheint sich der Dringlichkeit der Situation nicht bewusst zu sein. Wie lange und erfolgreich die Ukraine diesen Krieg durchhalten wird, hängt auch von der deutschen und europäischen Unterstützung ab.

Wie nehmen Sie die Debatte über die Frage wahr, ob russische Energieexporte in Rubel bezahlt werden sollen?

Ich halte das für ein russisches Manöver nach dem Motto: „Teile und herrsche“. Ich gehe davon aus, dass der Kreml die Gas- und Ölexporte in die EU nicht von sich aus abbricht, weil Russland auf diese Deviseneinnahmen angewiesen ist. Einer solchen Drohpolitik muss man mit Stärke und Selbstbewusstsein gegenübertreten. Für die Ukraine ist entscheidend, dass wir von uns aus möglichst schnell und möglichst hart den Devisenfluss für Russland kappen, um diesen Krieg möglichst rasch zu beenden. Ein an den Rückzug der russischen Truppen gebundenes Embargo wäre auch ein starkes Druckmittel für Verhandlungen mit dem Kreml.

Sie sind mit Ihrer Frau nach Kiew gereist. Aktive deutsche Politiker haben dies bisher nicht getan, anders als polnische, tschechische oder slowenische. Wie erklären Sie sich das?

Ich will nicht über Motive spekulieren. Aber es wäre gut, wenn auch deutsche Politiker Präsenz in der Ukraine zeigen würden. In der Politik zählen auch Symbole. Die Ukraine braucht Zeichen von Solidarität und Hoffnung. Bisher herrscht der Eindruck vor: Deutschland tut nicht, was es tun könnte und tun muss, um die Ukraine in diesem Krieg zu unterstützen. Viele haben noch nicht verstanden: Dies ist ein europäischer Krieg, der jetzt von der Ukraine geführt wird. Die Einsicht, dass es hier um unsere Sache geht – die würde ich mir in Deutschland und Europa wünschen.

Von Markus Decker/RND