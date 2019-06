Berlin

Noch muss man sehr vorsichtig sein. Denn auch wenn im Mordfall Walter Lübcke jetzt ein Rechtsextremist festgenommen worden sein soll: Noch ist nichts offiziell. Und noch wissen wir nichts Genaueres. Sollte sich die Nachricht erhärten, dann allerdings hätten wir eine neue Lage. Dann hätten wir – wieder – einen politisch motivierten Mordanschlag in Deutschland.

Als nach dem 4. November 2011 der „ Nationalsozialistische Untergrund“ ( NSU) aufflog, da fiel die Republik aus allen Wolken. Der damalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich ( CSU) brauchte Tage, um angemessen zu reagieren. Erst nach und nach realisierten die politisch Verantwortlichen, was da geschehen war. Es gab zahlreiche Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern. Und doch schien das Entsetzen auf migrantische und eher linksliberale Kreise beschränkt zu bleiben. Das wiederum dürfte im Wesentlichen damit zu tun haben, dass die NSU-Opfer – mit Ausnahme der Polizistin Michèle Kiesewetter – Migranten waren.

Nicht der erste Fall

Sollte nun ein CDU-Politiker von einem Rechtsextremisten erschossen worden sein, dürften die Reaktionen anders ausfallen. Zwar nimmt die Militanz der rechten Szene im Schatten der AfD seit Jahren zu; die Sicherheitsbehörden zerschlugen zuletzt mehrfach einschlägige Gruppen. Auch gab es rechts motivierte tätliche Angriffe auf Politiker. So auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker und den Bürgermeister von Altena, Andreas Hollstein. Doch in beiden Fällen waren „nur“ Messer im Einsatz. Und in beiden Fällen blieben die Opfer am Leben.

Eine Kugel auf einen wehrlosen Mann in dessen eigenem Haus – das erinnert an die Rote Armee Fraktion und dürfte auch die vom Bundesinnenministerium geführten Sicherheitsbehörden in einen anderen Aggregatzustand versetzen. Wenn sich der schreckliche Verdacht erhärtet.

Von Markus Decker/RND