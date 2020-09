Kiel

Wie ein Sprecher der Einsatzflottille 2 in Wilhelmshaven am Dienstag bestätigt, wird die Fregatte " Lübeck" deshalb erst Ende 2022 offiziell außer Dienst gestellt.

Die Fregatte " Lübeck" ist mit 30 Dienstjahren zur Zeit das älteste Kampfschiff der Marine. Die 1990 in Dienst gestellte Einheit sollte deshalb Ende 2021 stillgelegt werden.

Engpässe bei Fregatten

Da aber der Zulauf der neuen Fregatten der Klasse 125 weit hinter dem ursprünglichen Plan liegt, hätte der geplante Wegfall der " Lübeck" 2022 die Engpässe für Ausbildungs- und Einsatzfahrten weiter verschärft.

Die Marine verfügt zur Zeit nur über zehn Fregatten. Zwei neue Fregatten sind noch in der Erprobung.

Aktuell ist die Fregatte " Lübeck" gerade bei einem Flugkörperschießen vor Nordwegen im Einsatz. Vor den Lofoten schießen die Fregatten " Lübeck" und " Mecklenburg-Vorpommern" sowie die Korvette " Erfurt" mehrere Flugkörper.

Neue " Lübeck " schon bestellt

Der Name der Hansestadt Lübeck wird aber in der Marine erhalten bleiben. Die zehnte Korvette der Klasse K130 wird 2024 als " Lübeck" in Fahrt kommen. Das Vorschiff der Korvette wird in Kiel gebaut.