Das sagen Politiker aus SH zur CDU-Idee

Kiel

Der Antrag sieht vor, alle Schulen mit der Deutschland-, der Europa- und der Bundesland-Fahne zu beflaggen. Die CDU greift damit eine Forderung der Schülerunion und des Landesverbands Baden-Württemberg auf.

Wie auch die KN-Leser auf Facebook bewerten Politiker in Schleswig-Holstein den CDU-Vorstoß sehr unterschiedlich. Während die einen davon sprechen, dass Schüler durch die Deutschland-Fahne zu einer Diskussion über die Grundwerte der Gesellschaft angeregt würden, sagen andere, es brauche nicht mehr Patriotismus.

Martin Habersaat ( SPD ) sieht die Beflaggung kritisch

Der bildungspolitische Sprecher der SPD, Martin Habersaat, sieht eine Beflaggung vor Schulen kritisch: "Schwarz-Rot-Gold sind nach Art. 22 Abs. 2 des deutschen Grundgesetzes die Farben der Flagge der Bundesrepublik Deutschland." Diese Farben habe die Sozialdemokratie einst gegen Konservative für die Republik durchgesetzt.

"Das ist ein wichtiger Teil deutscher Geschichte. Ein anderer führt dazu, es mit anerzogenem Nationalstolz zurückhaltender anzugehen als andere. Das war mir immer sympathisch." Es gebe wünschenswertere Neuerungen an Schulen als Fahnen, Appelle und das gemeinsame Absingen der Nationalhymne.

Die Landes-CDU ist für eine Beflaggung an Schulen

Auf dem zurückliegenden Landesparteitag der CDU wurde bereits eine Forderung für EU-, Deutschland- und Länderfahne beschlossen: Schulen die Beflaggung zu empfehlen und ihnen die nötige Ausstattung zur Beflaggung zu finanzieren.

Der Antrag ging von der Jungen Union Schleswig-Holstein aus. Deren Vorsitzende Birte Glißmann sagt, durch die Beflaggung könne ein positiver Beitrag zur Auseinandersetzung und Identifikation mit den Werten des Grundgesetzes geleistet werden. "In der Schule lernen Kinder nicht nur das Lesen und Rechnen, sondern auch die Vermittlung von Werten."

Bildungsministerin Karin Prien ( CDU ) ist für eine Beflaggung an Schulen

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) steht hinter dem Vorschlag: "Die Beflaggung ist ein gutes Angebot, um über unsere Verfassung, unsere Grundwerte und unsere historische Verantwortung zu diskutieren." Die Flaggen sollen den Schulen zur Verfügung gestellt werden. "Ich kann mir deshalb sehr gut vorstellen, dass Schulen davon Gebrauch machen. Hier geht es auch darum, unsere Flaggen als positives Symbol für ein demokratisches Deutschland an den Schulen ins Bewusstsein zu rücken."

Anordnen würde die Ministerin die Beflaggung nicht: "Es ist ein Angebot. Ich finde, das ist eine typische Frage, die eine Schule auch selber entscheiden kann."

Ines Strehlau (Grüne): CDU solle sich nicht in Scheindebatten verlieren

"Die Forderung nach einer Beflaggung an unseren Schulen unterstützen wir nicht", so Ines Strehlau, schulpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion. Sie habe noch keine Lehrer, Schüler oder Eltern getroffen, die die fehlende Deutschland-Fahne als maßgebliches Problem genannt hätten.

"Es gibt drängendere Herausforderungen an unseren Schulen als eine Beflaggung. Die CDU sollte ihren Fokus lieber auf den Lehrkräftemangel, die Digitalisierung und die Bildungsgerechtigkeit legen, anstatt sich in Scheindebatten zu verlieren."

Tobias von der Heide ( CDU ): "Schwarz-Rot-Gold mehr als die Farben der Nationalmannschaft"

Tobias von der Heide, der bildungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, unterstützt den Vorschlag der Schulbeflaggung: "Schwarz-Rot-Gold sind mehr als die Farben unserer Fußballnationalmannschaft. Das sollte in vielen Kontexten deutlich werden, auch mit einer Beflaggung vor Schulen."

Schwarz-Rot-Gold stehe für Einigkeit und Recht und Freiheit. Mit der EU-Flagge werde der europäische Einheitsgedanke und mit der Landesflagge der Föderalismus verdeutlicht.

Christopher Vogt ( FDP ): Vorstoß sei ein "verzweifelter Profilierungsversuch"

Der Fraktionsvorsitzende der FDP, Christopher Vogt, sagt, er habe nichts gegen Flaggen vor öffentlichen Gebäuden. "Aber wenn die CDU unsere Schulen tatsächlich voranbringen will, sollte sie endlich aufhören, eine sinnvolle Reform des Bildungsföderalismus zu blockieren. Ansonsten würde dieser Vorstoß ein verzweifelter Profilierungsversuch einer inhaltlich völlig entkernten Partei bleiben."

Die meisten Schulen hätten keine Probleme mit der Beflaggung, sondern bei Inklusion, Integration, Personalausstattung und Gebäuden. "Deshalb brauchen wir einen nationalen Pakt für die Stärkung der Bildung, an dem sich dann auch der Bund maßgeblich finanziell beteiligen muss."

Frank Brodehl ( AfD ) zweifelt an der Ernsthaftigkeit des Vorschlags

Frank Brodehl, der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion erklärt zum Vorstoß der CDU: "Dass es der CDU nicht ernsthaft darum geht, bei Schülern ein Verbundenheitsgefühl mit Deutschland zu befördern, sieht man bereits daran, dass CDU-Ministerin Prien gerade erst aus dem 'Heimat-, Welt- und Sachunterricht' den Begriff 'Heimat' gestrichen hat."

Prien betont mit Blick auf den Sachunterricht, dass das Thema Heimat weiterhin Bestandteil des Unterrichtsfachs sei.

SSW-Sprecher Per Dittrich : "Mehr Nationalismus bringt uns nicht weiter"

"Die Deutschlandflagge vor Schulen zu hissen, bringt die Schüler nicht weiter", so Per Dittrich, der Sprecher der SSW-Fraktion. "Mehr Nationalismus und Patriotismus bringt uns insgesamt nicht weiter." Der Vorschlag der CDU sei ein schlecht getarnter Versuch, die AfD rechts zu überholen.

"Die Hoheit über das, was Deutsch ist, holen wir uns nicht über die Flaggen, sondern über das, was in den Schulen passiert", ergänzt Jette Waldinger-Thiering, bildungspolitische Sprecherin der SSW-Fraktion. Daher müsse der WiPo-Unterricht gestärkt werden.

Von Christian Hiersemenzel und Jördis Früchtenicht

