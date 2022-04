Die Protestaktion gegen Putins Krieg war sehr kurz und hatte fast gar kein Publikum. Es war so etwas wie das traurige Gegenteil einer Massendemonstration.

Eine junge Frau, gelbe Wollmütze, Pelzkragen, stand am Wochenende auf einem zentralen Platz von Chabarowsk. Die Stadt liegt am südöstlichen Ende Russlands, an der Grenze zu China. Stumm hielt sie ein selbst gemaltes Bild in die Höhe, im Zeichenblockformat: zwei weiße Tauben auf blauem Grund.

Friedenstauben? Eine so unerträgliche Provokation können die russischen Behörden natürlich nicht durchgehen lassen. Schon in Sekunde 16 eines kurzen Handyvideos, das Freunde später verbreiten, sieht man, wie die Frau abgeführt wird.

Детский рисунок с голубем мира вне закона, оказывается. Хабаровск, пикет против войны pic.twitter.com/pFV0v4wfI9 — Соболь Любовь (@SobolLubov) April 9, 2022

Normalerweise hätte diesen Spuk in der Provinz kaum jemand mitbekommen. Doch das Video wurde ans Team von Alexej Nawalny weitergeleitet. Die Anhänger des inhaftierten Putin-Kritikers, das weiß man in Russland, sind schon seit Jahren über ihre Anti-Korruptions-Stiftung gut vernetzt – und sehr aktiv in diesen Tagen. Viele von ihnen sitzen im nahen Ausland und verfügen mittlerweile über diverse digitale Plattformen, mit denen sie inzwischen ein heimlich zuschauendes Massenpublikum in Russland erreichen können. Fürs Team Nawalny sind Szenen wie die groteske Verhaftung in Chabarowsk ein gefundenes Fressen.

Für die Anwältin Sobol wurde die Luft dünn

„Jetzt stellt sich also heraus“, ätzte die messerscharfe russische Juristin Ljubov Sobol, „dass unter Wladimir Putin Tuschezeichnungen mit Friedenstauben verboten sind.“

Die gewachsene Vernetzung der Putin-Gegner machte aus dem absurden Theater in Chabarowsk, von dem anfangs niemand Notiz nahm, eine schwungvolle Rempelei gegen das Regime, mit russlandweiter Resonanz. Punkt für die Opposition.

Sobol nimmt den Kriegsherrn im Kreml derzeit unter digitales Dauerfeuer. Mal zerlegt sie seine „unverschämten Lügen“ mit Blick auf die Ukraine, mal lenkt sie den Blick auf die Sanktionsfolgen und zeigt leere Supermarktregale oder astronomische Preise, etwa für Babynahrung: „Ich weiß nicht, was erschreckender ist: die Preise oder dass jede Dose einen Diebstahlschutz hat.“

Auf Putin blickt Sobol ohne Respekt. Immer wieder macht sie dessen eigene Ängste, etwa vor Attentaten, zum Thema. Jüngst nahm der Staatschef Abschied von dem verstorbenen russischen Politiker Wladimir Schirinowski, einem Rechtsradikalen, und trat an dessen offenen Sarg. Anders als bei allen anderen Trauergästen musste solange Schirinowskis Ehrengarde den Saal verlassen. „Wie paranoid kann man denn sein?“, höhnt Sobol.

Die 34-Jährige arbeitete jahrelang in Moskau als Rechtsanwältin für Nawalny, der im Jahr 2020 einen Giftanschlag nur mit Mühe überlebte. In der russischen Hauptstadt aber wurde nach und nach auch für die Helferin von Russlands Staatsfeind Nummer eins die Luft immer dünner.

Moskau, Sommer 2019: In ihrer Zeit als Mitstreiterin des Oppositionsführes Alexej Nawalny geriet die Rechtsanwältin Lyubov Sobol immer wieder vorübergehend in Haft. Quelle: imago images / ITAR-TASS

Sobol wurde zeitweise auch selbst verhaftet, angeklagt und immer wieder bedroht. Im Jahr 2021 setzte sie sich ab ins nahe Estland. In Talinn twittert sie seither fast rund um die Uhr – und bedient inzwischen mehr als 390.000 Follower. Zu ihren Fans gehören auch immer mehr Westeuropäer. Die Londoner BBC listete Sobol schon im Jahr 2019 als „eine der 100 inspirierendsten und einflussreichsten Frauen der Welt“ auf, die spanische Frauenzeitschrift „Muher Hoy“ widmete ihr vor wenigen Tage eine Titelgeschichte.

Russlands Zensur stößt an Grenzen

Den russischsprachigen Youtube-Kanal des Teams Nawalny haben mittlerweile 6,43 Millionen Menschen abonniert. Zwar hat die russische Zensurbehörde Roskomnadzor seit Kriegsbeginn viele Internetdienste ausgeschaltet, von Twitter bis Facebook. Über VPN-Tunnel aber besorgt sich derzeit eine wachsende Zahl von Russinnen und Russen, junge Leute vorneweg, regierungsunabhängige Informationen. Im März waren in Apples App-Store sieben der zehn in Russland am meisten heruntergeladenen Anwendungen VPN-Apps.

Um das Videonetzwerk Youtube machen die russischen Zensoren bislang einen Bogen: Allzu viele russische Familien versorgen sich hier mit Unterhaltung, Sport oder Zeichentrickfilmen für die Kinder. Auch noch Youtube abzuschalten wagt Putin deshalb – noch – nicht. Viele verdächtigen ihn aber, das russische Internet bald komplett vom globalen Netz abkoppeln zu wollen, nach chinesischem Vorbild. Putins „Gesetz über das souveräne Runet“ ist schon verabschiedet. Kernidee ist eine komplette Kommunikationskontrolle nach Orwell-Art: Ausnahmslos alle Datenströme sollen zunächst durch die Filter der Zensoren bei Roskomnadsor laufen. Die Behörde sortiert dann erst mal, welche Botschaften tatsächlich weitergegeben werden dürfen und welche nicht.

Noch hat sich dieser letzte Vorhang nicht gesenkt über Russland. Und noch feuert das Team Nawalny aus allen Rohren.

„Call Russia“ – auf 40 Millionen Telefonnummern

Überzeugungsarbeit wird nicht nur durch digitale Massenkommunikation geleistet, sondern auch in unzähligen Einzelanrufen. So ruft ein Heer von Freiwilligen aus aller Welt im Rahmen der Kampagne „Call Russia“ nach und nach 40 Millionen Russinnen und Russen auf ihre privaten Telefonnummern an, um sie in eine ganz individuelle Diskussion über Putin und dessen Kriegsführung zu verwickeln.

Es ist ein mühseliger Kampf. Denn 22 Jahre mit Putin an den Hebeln der Macht in Moskau waren auch 22 Jahre einer immer weiter gesteigerten Gleichschaltung.

Jüngst schlug das russische Staatsfernsehen stolz auf die Trommel und verkündete, die Zustimmung der Russen zu Putin sei seit Beginn des Krieges noch gewachsen. Leonid Wolkow, der langjährige Stabschef und Kampagnenmanager Nawalnys, glaubt davon kein Wort. Im heutigen Russland sei so etwas wie seriöse politische Meinungsforschung längst nicht mehr möglich.

Den Anteil von Hardcore-Putin-Fans sieht Wolkow, obwohl diese Gruppe nach außen oft sehr breitbeinig auftritt, nur bei 10 Prozent. Weitere 20 bis 30 Prozent tendierten ebenfalls zu Putin, wobei aber in dieser Gruppe mangelnder Zugang zu anderen Sichtweisen eine große Rolle spiele. Der Rest sei für Kritik an Putin und seinem System nicht nur empfänglich, sondern bemühe sich sogar aktiv um regierungsunabhängige Informationen.

Die Zensur der russischen Medien, anfangs als autoritäre Allüre belächelt, ist in den vergangenen Wochen und Monaten umgeschlagen in gnadenlosen Totalitarismus. Erst erstickte Putin noch die letzten kritischen Stimmen in seinem Land. Nun will er nun auch noch die ausländischen Organisationen mundtot machen, die seine Unterdrückungsmethoden anprangern. Zuletzt verfügte Putin, dass gleich 15 Stiftungen und Verbände ihre Büros in Russland schließen müssen, darunter Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch.

Wem gehört die Jacht „Scheherazade“?

Das abgebrühte Team Nawalny jedoch kann Putin auf diese Art nicht erschrecken. Leute wie Wolkow etwa, im Exil in Vilnius aktiv, senken derzeit umso mehr die Hörner. In diesen Tagen spüren sie, dass jenseits des Themas Krieg und Frieden ein Klassiker aus dem Nawalny- Repertoire bei den Leuten in Russland sehr gut ankommt: das gute alte Thema Korruption.

In Russland wächst derzeit das Interesse an einer Frage, der auch Ermittlerinnen und Ermittler aus den USA und der EU nachgehen: Wem gehört eigentlich die 140 Meter lange geheimnisvolle Luxusjacht „Scheherazade“, die gerade im italienischen Hafen von Marina di Carrara vor Anker liegt? Indizien deuten auf Putin – dessen Name aber selbstverständlich in keinem einzigen offiziellen Dokument auftaucht.

Das Team Nawalny hat Indizien dafür, dass dieses 700 Millionen Dollar teure Schiff für Wladimir Putin bereitgehalten wird: Die "Scheherazade" liegt derzeit im Hafen von Marina di Carrara in der Toskana. Quelle: IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Die „Scheherazade“, gebaut von der deutschen Lürssen-Kröger Werft und registriert auf den Cayman Islands, ist 700 Millionen Dollar wert. Die Jacht wäre gut genug für jeden abgedrehten Bösewicht im James-Bond-Film; sie verfügt über sechs Stockwerke, zwei Hubschrauberlandeplätze und einen Swimmingpool. Dass solchen Objekten kein Nutzer zugeordnet werden kann, ist ungewöhnlich.

Inzwischen wurde eine Besatzungsliste bekannt, die dem Nawalny-Team zugespielt wurde. Danach sind mindestens zehn Besatzungsmitglieder Offiziere des Föderalen Sicherheitsdienstes der Russischen Föderation. Aus diesem Kreis kommen Putins Leibwächter.

Goldene Toilettenrollenhalter – ein Aufreger

Für die Nawalny-Mitstreiterin und Videojournalistin Maria Pewtschich liegt damit nahe, dass die Jacht tatsächlich für Putin bereitgehalten wird: Warum sonst, fragt sie, sollten wohl „dieselben Leute, die Putin in seinen Residenzen und auf seinen Reisen versorgen“ Mitarbeiter auf einer der teuersten Jachten der Welt sein?

Grotesker Prunk an Bord der "Scheherazade": Titelseite der britischen Boulevardzeitung "Sun" vom 23. März 2022. Quelle: The Sun, 23.03.2022

Ein weiteres Detail steigert derzeit die Aufregung vieler Putin-Gegner: Auf der „Scheherazade“ sind die Toilettenrollenhalter vergoldet. Die britische Boulevardzeitung „Sun“ blies die Sache schon Ende März raus: Während „der verrückte Vlad“ – gemeint ist Putin – Frauen und Kinder bombardiere, habe man sich mal auf seiner mit obszönem Prunk ausgestatteten „Monsterjacht“ umgesehen.

Dass Geschichten wie diese auch im Zensurstaat Russland gelesen werden können, ergibt sich nicht von selbst. Das Team Nawalny half auch in diesem Fall ein bisschen nach – und blickt jetzt zufrieden auf jüngsten Downloadstatistiken.

Von Matthias Koch/RND