Die Landesregierung will mehr Elektrofahrzeuge auf die Straßen bringen. Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) sagte unserer Zeitung, dass er die Anzahl von derzeit rund 2000 öffentlich zugänglichen Ladestationen bis Ende 2022 um 1500 aufstocken wolle. Ab Ende Juli stünden dafür in Schleswig-Holstein 18 Millionen Euro aus einem EU-Förderprogramm zur Verfügung. Die Anträge sollen über die Landesgesellschaft für Wirtschaftsförderung und Technologietransfer WTSH abgewickelt werden.

„Mit den derzeit vorhandenen 2000 Ladesäulen werden wir die Energie- und Mobilitätswende nicht managen“, stellte Albrecht fest. „Wir müssen eine kritische Schwelle überspringen. Aus meiner Sicht geht es genau um die besagten 1500 zusätzlichen Ladepunkte.“

Das neue Programm wendet sich an Nahverkehrsunternehmen, Betriebe und Behörden, die ihre Fuhrparks auf Elektromobilität umstellen und Ladeinfrastrukturen errichten wollen. Angesprochen werden ausdrücklich Supermärkte, Hotels, Handwerksbetriebe, Arztpraxen, Dienstleister und Bäckereien. Mittelbar könnten davon auch Privatleute profitieren, sagte Albrecht: Mitarbeiter und Kunden könnten bei den Firmen ihre Elektroautos aufladen.

Zweites Förderprogramm

Der Minister wies in diesem Zusammenhang auf ein zweites Förderprogramm hin, mit dem das Land private Haushalte bei der Anschaffung kleiner Ladegeräte unterstützt. Unter dem Titel „Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger“ gebe es 400 Euro pro privater Ladestation an der Wand, zusätzlich fördere man die Installation. „Dass wir bei der Elektromobilität durchstarten müssen, ist, glaube ich, überall angekommen – endlich auch bei den Herstellern in Deutschland“, sagte der Minister. Er zweifle nicht daran, dass ein breiteres Angebot an Neufahrzeugen entstehen werde.

Der Grünen-Politiker betonte, dass für Elektromobilität vorzugsweise Ökostrom genutzt werden solle. In diesem Zusammenhang kritisierte er die schwarz-rote Bundesregierung: Nach der Einführung eines CO2-Preises halte er eine weitere Reform der Energiebepreisung für überfällig.

Windenergie könne bisher grundsätzlich nur über das Stromnetz genutzt werden. „Jedes Mal müssen also Netzentgelte und die EEG-Umlage gezahlt werden, als würden wir den Strom ganz normal verbrauchen.“ Ökostrom müsse aber als Energieträger entlastet und möglichst kostengünstig für Wärme und Mobilität genutzt werden. „Wir werden mit diesem Problem vom Bund allein gelassen.“

Nach Berechnung der Agentur für Erneuerbare Energien waren im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein knapp 3100 Elektrofahrzeuge angemeldet. 2018 waren es noch etwa 1800.