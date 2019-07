Ankara

Die Türkei bohrt vor der zyprischen Küste nach Erdgasvorkommen. Die Bohrungen werden jedoch von der EU als illegal erachtet. Als Reaktion auf die umstrittenen Erdgas-Erschließungen hatten die Außenminister der EU-Staaten am vergangenen Montag Strafmaßnahmen gegen die Türkei verhängt. Konkret sollen unter anderem EU-Gelder für die Türkei gekürzt und die Verhandlungen über ein Luftverkehrsabkommen eingestellt werden.

Von den EU-Sanktionen gibt sich die Türkei allerdings unbeeindruckt.. Die Entscheidung würde in „keinster Weise“ die Entschlossenheit der Türkei beeinträchtigen, ihre Aktivitäten im östlichen Mittelmeer fortzusetzen, teilte das Außenministerium in Ankara am Dienstag mit.

Die EU will die Türkei mit den Sanktionen dazu bewegen, die Erdgassuche vor Zypern einzustellen. Die Türkei vertritt allerdings den Standpunkt, dass die Gewässer, in denen sie aktiv ist, zu ihrem sogenannten Festlandsockel gehören.

Sie hält den Norden von Zypern seit 1974 besetzt und will mit den Bohrungen die Anteile der türkischen Zyprer am Erdgasgeschäft sichern. Die Insel Zypern ist geteilt: Im Norden liegt die – nur von der Türkei anerkannte – türkische Republik Nordzypern. Dagegen ist die Insel Republik Zypern international anerkannt und seit 2004 EU-Mitglied.

Ankara warf Europa angesichts der Sanktionen auch Voreingenommenheit vor und erklärte, die EU verhalte sich so, als existierten die türkischen Zyprioten nicht. Eine Lösung sei nur möglich, wenn deren Rechte garantiert würden. Man unterstütze einen Vorschlag Nordzyperns, die Erdgasreserven gemeinsam mit der Republik Zypern zu erkunden.

Von RND/dpa