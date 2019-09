Kiel

Die Mitgliederzahl der Grünen in Schleswig-Holstein ist innerhalb eines Jahres um über ein Drittel gewachsen, teilte die Partei mit. «Viele neue Mitglieder kommen zu uns, weil sie uns als Hoffnungsträger sehen», sagte der Landesvorsitzende Steffen Regis. «Das spornt an und verpflichtet, so engagiert weiterzumachen mit dem neuen mutigen, offenen Grünen Stil.»

Von RND/pat