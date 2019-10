Berlin

Bei der Abstimmung über einen neuen SPD-Vorsitz haben bisher 28,9 Prozent der Parteimitglieder ihre Stimme abgegeben. 123.010 Stimmen wurden bislang online oder per Brief abgegeben, wie ein SPD-Sprecher in Berlin berichtete. Die " Rheinische Post" berichtete zuerst darüber.

Die Abstimmung läuft seit 14. Oktober. Noch bis einschließlich diesen Freitag können die SPD-Mitglieder mitmachen, am Samstag soll ausgezählt und das Ergebnis verkündet werden.

Generalsekretär Lars Klingbeil hofft bis Ende der Woche auf noch mehr Beteiligung. "Nicht wenige in der Parteispitze entscheiden über den Vorsitz, sondern unsere rund 430.000 Mitglieder im ganzen Land", sagte Klingbeil der " Rheinischen Post". "Ich hoffe, dass noch viele diese Chance in den kommenden fünf Tagen nutzen und ihre Stimme für eines der sechs Teams abgeben werden."

Bei einem Mitgliedervotum im Frühjahr 2018 konnten die Genossen über den Eintritt in die große Koalition abstimmen. 78 Prozent der Mitglieder nahmen damals an der Abstimmung teil.

RNDdpa