Laut dem Klimaforscher Mojib Latif ist die Erderwärmung nicht mehr so einfach auf das 1,5-Grad-Ziel zu begrenzen. Für eine kurzfristige Begrenzung des Temperaturanstiegs auf diesen Wert wäre demnach bis 2030 eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes um 43 Prozent nötig. Dieses Ziel sei jedoch nicht in Sicht, so Latif – ein Temperaturanstieg um zwei Grad dürfte gefährlich werden.