Die britische Evakuierungsmission aus Afghanistan im vergangenen Jahr hat nach Einschätzung eines Parlamentsausschusses Menschenleben riskiert. Es habe einen Mangel an Entscheidungsfähigkeit und Verantwortlichkeit sowie Führungsversagen gegeben, hält der Außenausschuss in seinem am Dienstag veröffentlichten Bericht fest. „Traurigerweise hat das vielen Menschen die Chance gekostet, Afghanistan zu verlassen, und Leben in Gefahr gebracht“, sagte der Ausschussvorsitzende Tom Tugendhat aus der Tory-Partei. Der Ausschuss forderte einen verantwortlichen Spitzenbeamten aus dem Außenministerium, Philip Barton, zum Rücktritt auf.

Einstiger Außenminister Raab in Kritik geraten

Im vergangenen Jahr - kurz nach Abschluss der Evakuierungsmission - war bereits der damalige Außenminister Dominic Raab in die Kritik geraten, weil er seinen Urlaub während der entscheidenden Tage der Mission nicht abgebrochen hatte. Bei einer Kabinettsumbildung wurde Raab danach ins Justizministerium versetzt.

Johnson wegen Katzen-Evakuierung beschuldigt

Auch Premierminister Boris Johnson wird explizit in dem Ausschussbericht genannt: So sehen die Abgeordneten Anzeichen dafür, dass er bei der umstrittenen Evakuierung von Hunden und Katzen aus Kabul eine entscheidende Rolle gespielt haben könnte. Der Ausschuss forderte eine Erklärung für die Vorgänge.

