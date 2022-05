Genf, Saporischja

In der ukrainischen Stadt Saporischschja werden innerhalb der nächsten Stunden Busse mit aus Mariupol geretteten Menschen erwartet. Die ukrainischen Gesundheitsbehörden sowie freiwillige Helferinnen und Helfer, Ärzte ohne Grenzen und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) seien für alle medizinischen Notfälle gewappnet, sagte die WHO-Koordinatorin vor Ort, Dorit Nitzan, am Dienstag per Video zu Reportern in Genf. „Es sieht so aus, dass sie kommen“, sagte sie.

+++ Alle aktuellen News zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog. +++

Nizan: „Wir sind gut vorbereitet“

Nizan erklärte, die WHO, Helfer anderer UN-Organisationen und das Rote Kreuz rechneten damit, dass Evakuierte unter Verletzungen und Traumata litten. „Wir sind eingestellt auf Verbrennungen, Knochenbrüche, Wunden, Infektionen, Durchfall, Atemwegsinfektionen, Unterernährung und die Bedürfnisse schwangerer Frauen – wir sind gut vorbereitet“, sagte Nitzan. Wie viele Menschen kämen und in welchem Zustand sie seien, sei nicht klar. Bereits am Samstag seien in Saporischschja medizinische Hilfsgüter eingetroffen.

Die WHO-Mitarbeiterin konnte nicht sagen, wie viele Zivilisten in wie vielen Bussen auf dem Weg seien. UN-Generalsekretär António Guterres hatte in der vergangenen Woche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Evakuierung von Zivilisten aus Mariupol vereinbart, vor allem aus dem Stahlwerk Azovstal. Erste Evakuierungen von Zivilisten hatten daraufhin begonnen.

Evakuierung bereits im Gange

In den vergangenen Tagen seien Menschen vor allem aus der Umgebung von Maiupol in Saporischschja eingetroffen. Sie seien in relativ guter Verfassung gewesen. In den Gesundheitsstationen seien überwiegend leichtere Probleme wie Blasen und Kopfschmerzen behandelt worden. Aber die psychische Verfassung der Menschen sei schwierig. „Viele haben geweint“, sagte Nitzan. Spezialisten hätten mit den Menschen erste Gespräche geführt. Viele seien von Verwandten abgeholt worden.

Nach Angaben aus der Ukraine harrten bis vergangene Woche etwa 1000 Zivilisten in dem Stahlwerk aus. Zudem hätten sich dort ukrainische Kämpfer verschanzt. Russland hat nach eigenen Angaben Mariupol weitgehend eingenommen.

Teenager in Odessa offenbar nach Raketenangriff gestorben

Die Hilfsbereitschaft der Einwohner von Saporischschja sei enorm. Viele stünden bereit, um Menschen aufzunehmen, und viele seien als Freiwillige in den eingerichteten Empfangszentren aktiv, sagte Nitzan. Die WHO hat nach eigenen Angaben alle Krankenhäuser in der Umgebung mit medizinischem Material versorgt.

RND/ab/dpa/epd