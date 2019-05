Die Landesregierung in Kiel soll nach Forderungen der SPD im Landtag eine Bundesratsinitiative gegen den Export von Plastikmüll starten. Dessen Ausfuhr müsse verboten werden, heißt es in einem Antrag zur Parlamentssitzung, die am Mittwoch beginnt. Der Müll ruiniere die Umwelt ärmerer Länder.