Artern

Regen kann man das eigentlich nicht nennen, was in den vergangenen Tagen am Nordrand des Harzes von oben kam. Nur wenige Tropfen erreichten die Äcker, und für die nächsten Wochen ist weiterhin kein Tiefdruckgebiet angekündigt. Auf dem Dürremonitor des Braunschweiger Helmholtz-Zentrums ist Sachsen-Anhalt genau wie große Teile Brandenburgs und Sachsens tiefrot eingefärbt. „Außergewöhnliche Dürre“ bedeutet das, bezogen auf den Gesamtboden bis zu einer Tiefe von 1,8 Metern.

„Es müsste jetzt jeden zweiten Tag regnen“, sagte Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, am Mittwoch im Fernsehsender ntv, „denn die Wasservorräte im Boden sind nicht da“. Gerade im Mai sei für das sprießende Korn, für Raps, Rüben und Mais ausreichender Niederschlag wichtig. Fehlt das Wasser weiterhin, „hätte das erhebliche Ernten- und Einkommensausfälle zur Folge“, befürchtet Rukwied. Auch für die Versorgungssicherheit Deutschland wirke das verschärfend.

„Die Bodenfeuchte ist in den obersten 60 Zentimetern gleich null“, berichtet Diana Borchert, Geschäftsführerin das Bauernverbands Nordharz. Seit dem Dürrejahr 2018 hat sich zwischen Harz und Börde der Boden nicht mehr erholen und sättigen können. 2021 gab es durch ausreichende Niederschläge zwar eine gute Ernte, aber der Wassermangel in den unteren Bodenschichten blieb bestehen. „Wenn jetzt kein Regen kommt, bahnt sich die nächste Katastrophe an“, befürchtet Borchert.

Die Folgen des Klimawandels werden Staat und Wirtschaft Milliarden kosten

Südlich vom Harz liegt der offiziell trockenste Ort Deutschlands, die Kleinstadt Artern in Thüringen. Auch hier in den vergangenen Wochen: kaum Regen. Die Landwirte zehren hier aktuell vom Niederschlag im vergangenen Herbst, doch die Stadt macht sich Sorgen.

Sorgen wegen Dürre: Landwirte fürchten Ernteverluste

Ein Besuch in Artern ist eine Reise in die Zukunft vieler Orte in Deutschland, die lernen müssen, mit den Folgen zunehmender Trockenheit und steigender Temperaturen umzugehen. Denn die Auswirkungen des Klimawandels treffen nicht nur die Landwirtschaft. Sie verändern nahezu alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Sie abzufedern ist eine Generationenaufgabe, die Staat und Wirtschaft Milliarden kosten wird.

Wasserversorger kämpfen mit den Folgen der Trockenheit

Im vergangenen Juni veröffentlichte das Bundesumweltamt seine Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021, in der die zukünftigen Folgen des Klimawandels und untersucht werden. Die zentralen Fragen der Studie: Welche Bereiche sind besonders vom Klimawandel betroffen und wie können sie sich den neuen klimatischen Bedingungen anpassen?

Unter dem Punkt Wasserhaushalt heißt es, Trockenperioden wie im Sommer 2018 können zu einer deutlichen Veränderung des Grundwassersystems führen. „Zum Teil können bodennahe Grundwasserleiter erschöpft werden“, so die Experten des Umweltbundesamtes.

Das ist keine dystopische Zukunftsprognose mehr, sondern mancherorts schon Realität. Vor einem Jahr brach im niedersächsischen Lauenau die öffentliche Wasserversorgung zusammen. Eine Folge der extremen Trockenheit. Tankfahrzeuge der Feuerwehr mussten Haushalte mit Wasser für die Toilettenspülung versorgen. Trinkwasser gab es nur noch im Supermarkt.

Bundesweit haben Wasserversorger mit den Folgen von Trockenheit und steigenden Temperaturen zu kämpfen. „Der Klimawandel ist schon heute spürbar“, sagt Stefan Luig, Pressesprecher beim Verband kommunaler Unternehmen (VKU). Immer längere Trockenheitsperioden setzen die Wasserressourcen unter Stress. Die Konkurrenz um deren Nutzung werde daher weiter wachsen, befürchtet Luig. Die kommunale Wasserwirtschaft in Deutschland investiert bereits jetzt Millionen, um ihre Systeme an die Folgen des Klimawandels anzupassen.

Steigende Wasserpreise und zusätzliche Kosten für die Baumpflege

Auch Artern kämpft mit schwindendem Grundwasser. Bislang versorgt sich der Ort mit Wasser aus eigenen Brunnen. Doch die Pegelstände sind in den letzten Jahren stetig gesunken, wie der Vorsitzende des Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverbandes, Thomas Strejc, erklärt. Eine der vier Quellen ist erst kürzlich versiegt. Noch schafft es die Stadt, ihren Trinkwasserbedarf aus den unterirdischen Reservoirs zu decken. Doch schon jetzt ist absehbar, dass die natürlichen Ressourcen eines Tages nicht mehr reichen werden.

Um die Wasserversorgung der Region langfristig zu sichern, soll Artern an das Fernwassernetz angeschlossen werden. Das Wasser könnte aus der Rappbodetalsperre im benachbarten Sachsen-Anhalt kommen. Doch noch sind viele Fragen offen: Wo wäre der nächste Anschlusspunkt? Wo müssen neue Leitungen verlegt werden? Was wird das kosten? Klar ist, der Wasserpreis wird deutlich steigen. Mit etwa 15 bis 20 Prozent rechnet Torsten Blümel.

Torsten Blümel (Die Linke) ist seit zwei Jahren Bürgermeister von Artern. Quelle: Feliks Todtmann

Der Bürgermeister von Artern ist ein freundlicher Mittfünfziger mit grauem Dreitagebart. Torsten Blümel von der Linken ist seit 30 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv. Vor drei Jahren wurde ins höchste Amt der Stadt gewählt. Die Auswirkungen der Trockenheit in seiner Stadt beschäftigen ihn seitdem nahezu täglich.

Vor allem der Zustand der Bäume im Stadtgebiet ist zu einem Dauerproblem geworden. Im vergangenen Jahr mussten 80 Prozent der Nadelbäume auf dem Friedhof von Artern wegen Trockenschäden gefällt werden. Insgesamt 70 Kiefern und Fichten, von denen nur noch die Stümpfe zwischen den Grabsteinen stehen. Aus dem Friedhofspark ist ein Baumfriedhof geworden.

Eine halbe Milliarde Euro für den Waldumbau

Mittlerweile zeigen auch die Laubbäume erste Dürreschäden. Die Stadt will Wassersäcke anschaffen, mit denen zumindest die jungen Bäume über die besonders trockenen Zeiten gebracht werden können. Allenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein. „Wir können nicht die ganz Stadt gießen“, sagt Blümel. Die Stadtverwaltung ist auf der Suche nach Baumarten, die besser mit den neuen Bedingungen klar kommen als Fichten, Kiefern und Birken.

Noch stärker als die Bäume in der Stadt leiden die Wälder rund um Artern unter der Trockenheit. „Die Wälder sind im Dauerstress“, sagt Marit Wagler. Wagler ist die landwirtschafts- und forstpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Thüringer Landtag. Die promovierte Biologin kennt die Probleme, die der Klimawandel in den Wäldern verursacht.

Der Trockenstress macht die Bäume anfälliger für Schädlinge wie den Borkenkäfer, der ganze Wälder dahinrafft. Die Borkenkäferopulation verhundertfacht sich von Generation zu Generation. Eine Plage von biblischem Ausmaß. Förster im ganzen Land sprechen vom „Kriegszustand“, der in den Wäldern herrscht. Wagler nennt es die „Waldkatastrophe“.

Leidlich 15 Prozent der Bäume im Freistaat sind noch in einem gesunden Zustand. Mehr als die Hälfte der Bäume zeigt starke Vitalitätsverluste. Laut dem thüringischen Waldzustandsbericht haben die Dürresommer zwischen 2018 und 2020 Schäden angerichtet, wie sie die Wälder in 100 Jahren nicht erlebt haben. Die Risikoanalyse des Bundesumweltamtes geht davon aus, dass im schlimmsten Fall am Ende dieses Jahrhunderts etwa ein Viertel der deutschen Wälder unter Hitze- und Trockenstress leiden wird. Die Kosten für den Waldumbau sind immens: Allein Thüringen sieht für die kommenden zehn Jahren einen Bedarf von rund einer halben Milliarde Euro, um seine Wälder fit für den Klimawandel zu machen.

Kiwis vom Kyffhäuser

Am Stadtrand von Artern sitzt Peter Korleck in seinem Büro. Korleck, sonnengebräunt, kräftige Hände, weicher thüringischer Dialekt, ist der Vorsitzende des Kleingartenvereins Kyffhäusergrund. Sein Großvater hat die Anlage nach dem Krieg mitbegründet. Korleck, heute 66, spielte schon als Kind zwischen den Parzellen.

In normalen Jahren habe es immer mal ein kräftiges Sommergewitter gegeben, sagt Korleck. In den letzten Sommern sei nicht mehr als eine Wolke am Himmel zu sehen gewesen. „Das ist für die Kleingärtner frustrierend.“ Künstliche Bewässerung mit der Gießkanne oder dem Gartenschlauch können den fehlenden Regen nicht ausgleichen. Zudem sei das Wasser ja nicht umsonst. „Wenn ich vorher wochenlang gießen muss, kann ich mir meinen Kohlrabi auch im Laden kaufen.“

Sommer 2021: Ein Weizenfeld am Stadtrand von Artern. Die Blätter zeigen Trockenschäden. Quelle: Feliks Todtmann

Manche Kleingärtner passen sich der neuen Normalität an. Immer häufiger entdeckt Korleck Pflanzen, die eigentlich „in warmen Ländern“ wachsen würden, wie er sagt, etwa Melonen oder Kiwis. Ein Mitarbeiter des Gartencenters am Ortseingang von Artern berichtet, dass die Nachfrage nach Palmen und Hartlaubgewächsen steigt.

Mehr zum Thema Diese alten Linden sind eine Geheimwaffe gegen die Folgen des Klimawandels

Auch die Landwirte müssen neue, trockenresistente Sorten ausprobieren. In Quedlinburg forscht das Julius-Kühn-Institut (JKI) an neuen Sorten. „Der Klimawandel in Deutschland wird regional unterschiedlich im Wesentlichen durch verringerte Niederschläge in den Frühsommer- und Sommermonaten sowie durch höhere Temperaturen in den Herbst- und Wintermonaten gekennzeichnet sein“, sagt JKI-Vizepräsident Frank Ordon.

„Wir brauchen widerstandsfähigere Sorten“, fordert Joachim Rukwied. Für die Forschung an Getreide und Pflanzen, die mit der Trockenheit klarkommen, fordert Rukwied, die Crispr/Cas-Genschere für die Entwicklung zuzulassen.

Von Feliks Todtmann, Jan Sternberg/RND