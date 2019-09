Berlin/Peking

Es kommt selten vor, dass ausgerechnet der Vorsitzender der wirtschaftsfreundlichen FDP öffentlich einen Vorstandschef eines Großkonzerns angreift. Zwischen Liberalen-Chef Christian Lindner und dem Siemens-CEO Joe Kaeser passiert genau das. Die Bühnen sind der Kurznachrichtendienst Twitter und das Plenum des Deutschen Bundestags.

Der Anlass des Streits: Ein Interview auf RND.de. Kaeser war Teil der Delegation beim China-Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel vergangene Woche. Auf der Rückreise sprach er mit RND-Hauptstadtbüroleiter Gordon Repinski über Geschäfte und Politik in China - und den Umgang mit der Freiheitsbewegung in Hongkong.

In dem Interview sagte Kaeser: "Wenn Arbeitsplätze in Deutschland davon abhängen, wie wir mit brisanten Themen umgehen, dann sollte man nicht die allgemeine Empörung verstärken, sondern überlegt die Positionen und Maßnahmen in allen Facetten abwägen." Es gehe ihm um eine Zurückhaltung im Ton, nicht in der Sache, führt er aus: "Man kann seine – auch unterschiedlichen – Positionen aber überlegt und respektvoll vortragen und auf konkrete Änderungen dringen. China braucht Deutschland auch. Wir können deshalb gegenseitig auch klar Positionen beziehen und dabei kulturelle Besonderheiten im Umgang miteinander respektieren.

Bei einer Generaldebatte im Bundestag rügte Lindner diese Worte des Siemens-Chefs. „Gute Geschäfte in allen Ehren, aber wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheit dürfen nicht voneinander getrennt werden“ sagte Lindner. Er forderte zudem, dass sich Merkel mit dem Hongkonger Bürgerrechtler Joshua Wong trifft.

Kaeser nannte Lindners Angriff auf Twitter "Unsinn!!" Er habe zu einem "lösungsorientierten Dialog" aufgerufen.

Unsinn!! Ich habe nicht vor Kritik an Chinas‘ Führung gewarnt, sondern statt weiterer Eskalation zu Umsicht und einem lösungsorientierten Dialog aufgerufen. Verantwortliches Wirtschaften sucht immer Lösungen und verweigert sich nicht, so wie Herr Lindner. https://t.co/0cVZQ8cPV4 — Joe Kaeser (@JoeKaeser) September 11, 2019

Sein Seitenhieb auf Lindner, der die Jamaika-Koalition platzen ließ, traf. Lindner konterte verstimmt.

Nachtreten im letzten Satz ignoriere ich mal und sage:Zu Verantwortung gehört, gegenüber allen klare Worte zu finden - nicht nur bei Trump. Dürfen hier nicht nur auf Geschäfte schauen.Klang im Zuge der Reise sehr anders.Wenn Sie es jetzt differenzierter sehen, begrüße ich das. CL https://t.co/HkYuA5e11S — Christian Lindner (@c_lindner) September 11, 2019

Es ging dann noch ein paar Mal hin und her - und Kaeser warf dem FDP-Politiker vor, "die Nerven zu verlieren".

Na na, nicht gleich die Nerven verlieren! Ihr Weg vom “Brückenbau“ zu „Opportunismus“ und „Doppelstandards“ Vorwürfen ist ja sehr kurz. Wenn man sich an Tatsachen orientieren kann, muss man sich keine Brücken zurechtlegen. Nur mal nachlesen, was ich WIRKLICH zu China gesagt habe. — Joe Kaeser (@JoeKaeser) September 11, 2019

Journalisten warben - ebenfalls auf Twitter - um ein Streitgespräch zwischen Kaeser und Lindner. Doch Kaeser sagte ab. Er habe in dem Interview bereits alles gesagt - und noch ein Unternehmen zu führen.